Lancio di Space Data Marketplace

Riunire le migliori competenze tecnologiche e industriali in Francia e in Europa per accompagnare la rivoluzione del settore spaziale

Oggi viene firmato il progetto Space Data Marketplace il cui obiettivo è di facilitare l’accesso ai dati spaziali e creare valore per l’intera industria spaziale in Francia, in Europa e a livello internazionale, offrendo casi d’uso stimolanti.

Sostenuto dal Recovery Plan francese e dall’agenzia spaziale governativa francese CNES, lo sviluppo di Space Data Marketplace, ossia del marketplace dei dati spaziali, sarà guidato da un consorzio guidato da Dawex e comprendente Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration e Occitanie Data sfruttando funzionalità migliorate di accesso ai dati, di distribuzione di questi ultimi e di servizi sulla piattaforma.

Space Data Marketplace mira a contribuire direttamente a facilitare l’accesso ai dati e a promuoverne un più ampio utilizzo grazie

alla tecnologia innovativa di scambio dati che semplifica e ottimizza la circolazione dei dati e i servizi correlati,

allo sviluppo di applicazioni innovative a prova di futuro nel campo dell’analisi delle immagini satellitari, della simulazione e del 3D.

Space Data Marketplace è lo sportello unico per l’industria spaziale e per tutte le organizzazioni in molteplici settori che sono sempre più interessate all’utilizzo dei dati spaziali. Riunendo le migliori tecnologie e le aziende leader all’interno del consorzio, Space Data Marketplace rappresenta uno spazio affidabile per lo scambio e la condivisione di dati spaziali tra attori economici, istituzioni ed enti pubblici, favorendo in questo modo la creazione di solide partnership per promuovere la creatività, moltiplicare le opportunità e quindi contribuire allo sviluppo dell’industria spaziale.

“È un grande onore e motivo d’orgoglio contribuire allo sviluppo di Space Data Marketplace, consentendo al settore di costruire partnership di dati influenti” afferma Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “La piattaforma fungerà da spina dorsale dell’ecosistema di dati spaziali, sfruttando i dati spaziali per ottimizzare la mobilità e la logistica, affrontando le principali sfide del cambiamento climatico grazie al rinnovo dell’housing e agli aggiornamenti di compliance energetica, per citare alcuni dei numerosi e interessanti casi d’uso.”

I dati spaziali contengono informazioni straordinarie per molte organizzazioni provenienti da più settori. La democratizzazione del suo accesso porterà a nuove innovazioni attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e soluzioni basate sui dati.