Ferragamo, il cda coopta Frederic Biousse e Annalisa Loustau Elia

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A, società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, ha nominato amministratori per cooptazione Frédéric Biousse, candidato presente nella lista di maggioranza presentata nel corso dell’ultima assemblea dall’azionista di controllo Ferragamo Finanziaria, e Annalisa Loustau Elia. I nuovi amministratori, informa una nota, sono stati cooptati previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e approvazione del Collegio Sindacale in sostituzione dei consiglieri Marinella Soldi e Micaela le Divelec Lemmi che avevano rassegnato le proprie dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso da parte dei Consiglieri Frédéric Biousse e Annalisa Loustau

Elia dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza. Il cda ha poi nominato il consigliere indipendente Annalisa Loustau Elia quale nuovo componente del Comitato

Remunerazioni e Nomine e quale Presidente dello stesso Comitato il Consigliere Anna Zanardi Cappon.