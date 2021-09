Università: al via Convegno annuale del Codau

Il 30 settembre partirà il XVIII Convegno annuale del Codau, il Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie che ha per tema ‘Dalla resilienza alla ripresa, siamo pronti?’, che si tiene a Roma, dalle ore 19 di giovedì prossimo e fino a sabato 2 ottobre, presso il Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel.

I Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, insieme a ospiti di rilievo del mondo delle Istituzioni e delle imprese, nel corso dei 4 giorni di lavori, discuteranno in 5 diversi seminari dedicati ai temi delle infrastrutture, della digitalizzazione e del reclutamento, in che modo e in quali condizioni il sistema universitario italiano può svolgere il proprio ruolo a favore della ripresa.

Il Codau sottolinea che il convegno “vuole essere un momento di confronto per capire quali possano essere i fattori di successo e le competenze distintive necessarie per affrontare il rilancio del Paese dopo la pandemia”. Oltre alla presenza e all’intervento del presidente del Codau Alberto Scuttari, tra gli ospiti é prevista la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che interviene il 30, ad apertura dei lavori.