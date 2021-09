EssilorLuxottica si aggiudica il Silmo d’Or per i Ray-Ban prodotti con Facebook

EssilorLuxottica (nella foto, l’a. d. Francesco MIlleri) si aggiudica il Silmo d’Or con l’innovazione rivoluzionaria delle lenti Transitions XTRActive Polarized nel corso dell’edizione 2021 del Silmo di Parigi, tra le più importanti fiere internazionali dell’ottica (24-27 settembre 2021). Le nuove lenti fotocromatiche – spiega il gruppo in una nota – uniscono le caratteristiche della linea XTRActive per garantire una visione più nitida, più ampia e con colori più brillanti. In occasione della manifestazione, EssilorLuxottica ha presentato inoltre alcune delle più recenti innovazioni tra cui Ray-Ban Stories, la nuova generazione di smart glasses frutto della collaborazione della società con Facebook che sarà lanciata in nuovi paesi e in Francia entro il primo trimestre del 2022. “Siamo orgogliosi di presentare le potenzialità di EssilorLuxottica in termini di innovazione per l’intero settore, con prodotti come Ray-Ban Stories e nuove soluzioni e strumenti all’avanguardia per la correzione della vista a vantaggio dei nostri clienti ottici”, hanno commentato Chrystel Barranger, President Europe di Essilor e President di Transitions Optical e Massimiliano Mutinelli, President Wholesale EMEA e APAC di Luxottica. E hanno aggiunto: “Siamo inoltre onorati di ricevere il Silmo d’Or per le lenti Transitions XTRActive Polarized che soddisfano le esigenze di protezione extra per coloro che sono soggetti a luce intensa e abbagliante riflettente. Queste novità testimoniano il nostro constante impegno per espandere i confini di ciò che è possibile fare per aiutare le persone a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa prima partecipazione al Silmo come EssilorLuxottica”.