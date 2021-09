Elon Musk: ripresa della produzione dei chip nel 2022 grazie ai nuovi impianti

Elon Musk, fondatore di Tesla, durante un evento dell’Italian Tech Week 2021 ha affermato “ci sono molti impianti per la fabbricazione di chip in costruzione e penso che avremo una buona capacità entro il prossimo anno”. Alla domanda per quanto tempo pensava che la carenza globale di chip avrebbe influito sulla produzione di veicoli, Musk ha detto: “Penso a breve termine”. Musk non ha specificato a quali impianti di semiconduttori si riferisse. L’imprenditore statunitense ha dialogato con John Elkann, Chairman di Stellantise Ferrari. Musk ha ringraziato Elkann per il supporto dato a Tesla tra il 2017 e il 2019 da Comau, l’unità di automazione e robotica di Fiat Chrysler, ora parte di Stellantis, durante quello che ha definito “uno dei periodi più difficili” per la sua azienda. “John mi ha aiutato molto in quel periodo”, ha detto Musk, aggiungendo che Tesla si era avvicinata alla bancarotta “mezza dozzina di volte”. I due leader dell’industria automobilistica si sono trovati d’accordo sull’opportunità di usare il nucleare come fonte di energia durante la transizione energetica. “Sono sorpreso da un recente allontanamento di alcuni Paesi dall’energia nucleare, che è sicura”, ha detto Musk. “Stiamo vedendo come i prezzi dell’energia stanno aumentando – nel gas, nel carbone, nell’uranio – tutto sta salendo”, ha detto Elkann. “Il nucleare è una soluzione che esiste, è quella che conosciamo, è una soluzione sicura e che dovremmo assolutamente sviluppare con forza”, ha aggiunto.