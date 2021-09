Oggi parte Torino Italian Tech Week 2021

Oltre 70 ospiti per più di 40 incontri trasmessi in diretta streaming sui portali Gedi. È l’Italian Tech Week 2021, la due giorni che prenderà il via oggi alle Ogr di Torino. I temi saranno principalmente dedicati a “Startup e investitori” e “Corporate Innovation”. Oggi e’ in programma un particolare focus sulle startup italiane e verrà presentata la ricerca di SWG in collaborazione con Sisal per Italian Tech, che racconta come il fenomeno sia cresciuto nei nove anni, da quando cioè venne varata un’apposita legislazione. Tra i dati presentati anche la classifica delle province più innovative: al primo posto spicca Trento, seguita da Milano, Pordenone e Ascoli Piceno. Altri segnali incoraggianti arrivano dal venture capital: si prevede che nel 2021 gli investimenti complessivi in startup supereranno per la prima volta la soglia di 1 miliardo di euro. Venerdì 24 invece si parlerà delle principali tendenze di corporate innovation, con interventi dedicati a trend tecnologici emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro dei principali settori industriali. In programma il dialogo tra John Elkann e il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk. Ed ancora il Ceo di Plug and Play Saeed Amidi, Ersilia Vaudo Scarpetta Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea, il creator Khaby Lame, a oggi il secondo account Tik Tok più seguito al mondo. E poi le atlete e medaglie ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Graziana Contraffatto, l’imprenditore e founder di Yoox Federico Marchetti, l’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli, Victoria Van Lennep Co-founder di Lendable, Diego Piacentini Presidente di Exor Seeds, il giocatore della Juventus e campione europeo Giorgio Chiellini.