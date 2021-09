Stellantis, vendite online per tutti i marchi. Si comincia dall’Italia

L’Italia è il primo Paese in cui Stellantis estende il commercio elettronico a tutti i marchi. Il gruppo guidato dall’ad Carlos Tavares lancia una piattaforma digitale che integra il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale per offrire attraverso l’e-commerce i modelli Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot.

Una persona su quattro è ormai pronta ad acquistare un’auto senza entrare in una concessionaria, ma on-line, attraverso i portali. Un dato in crescita di 4 punti percentuali rispetto all’indagine realizzata prima del Covid. Una rilevazione condotta da Google per Stellantis. Per ogni marchio del gruppo, partecipato da Exor, holding che controlla anche Repubblica, è garantita un’esperienza differente. E i clienti avranno la possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna. La piattaforma di e-commerce, accessibile dai siti dei marchi e da quelli dei concessionari, permette ai clienti di configurare un veicolo “su misura”. Un canale che prevede anche prezzi e promozioni dedicate: ad esempio chi compra una Jeep Compass riceve in omaggio un buono da 500 euro in prodotti e servizi Mopar

Sono quasi 27 milioni di e-shoppers nel nostro Paese: consumatori che acquistano da pc o da smartphone quasi tutto ciò di cui hanno bisogno, vetture comprese. I numeri dell’indagine Google trovano riscontro nelle oltre 6.000 iscrizioni alle piattaforme di e-Commerce di Stellantis con oltre 2.500 clienti che hanno comprato una nuova vettura del gruppo attraverso questo canale. L’80 percento ha scelto un mezzo con tecnologia full electric, plug in hybrid o mild hybrid. È evidente, dunque, l’affinità tra l’innovazione del canale di vendita e quella tecnologica dei modelli.

“L’aspetto vincente di questa nuova forma di commercio elettronico – sottolinea Santo Ficili, Country manager di Stellantis in Italia – è l’integrazione tra gli aspetti virtuali, online, e quelli tradizionali: il dealer mantiene la propria centralità e resta protagonista del processo. Conquista però un ulteriore punto di contatto con i clienti in modo da intercettare e soddisfare le nuove esigenze di acquisto. La digitalizzazione rappresenta un passo fondamentale per soddisfare pienamente le necessità dei nostri clienti e migliorarne l’esperienza con i nostri brand e i nostri dealer, che restano comunque il perno della strategia operativa”.