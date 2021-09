Luca Josi lascia TIM

La notizia è clamorosa. Luca Josi (nella foto) lascia TIM. L’ormai ex Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment del Gruppo è pronto a intraprendere l’autostrada della novità: Josi si occuperà di nuovi importanti progetti. Josi ha fondato il gruppo Einstein Multimedia di cui è stato Presidente dal 1994 al 2013. Ha fondato il Patto Generazionale nel 2007. Per la Fondazione TIM, ha curato il progetto di recupero del Mausoleo di Augusto. Nel 2016 prende il mano le redini della comunicazione del gruppo e compie una rivoluzione che resterà nella storia della pubblicità. I suoi spot sono memorabili: la brillante vivacità del ballerino Sven è diventata un’icona della comunicazione audiovisiva di questi anni. Secondo Vanity Fair, tutto quello che tocca Josi diventa oro. Per lui si annuncia un futuro foriero di nuovi rilevanti traguardi.