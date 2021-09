Olivetti, Quang Ngo Dinh è il nuovo a. d.

Il Consiglio di Amministrazione di Olivetti riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Ronca ha nominato Quang Ngo Dinh, nella foto, nuovo Amministratore Delegato della Società.

Quang Ngo Dinh è entrato nel Gruppo TIM a settembre 2019.

A Roberto Tundo, che lascerà il Gruppo per ricoprire nuovi incarichi manageriali, va il ringraziamento per il significativo contributo professionale prestato. Conosciamo meglio Quang Ngo Dinh. Nato a Roma nel 1978, ha lavorato nel settore delle telecomunicazioni per circa 15 anni, durante i quali ha ricoperto diversi incarichi in ambito Sales e Marketing, in Wind e successivamente in Vodafone. Ha maturato un’esperienza internazionale, occupandosi di Group Strategy. In Vodafone Italia, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino ad essere nominato nel 2014

Direttore Marketing Business e nel 2016 Direttore Marketing Consumer. Nel 2018 ha assunto il ruolo di Vice Presidente Marketing e Digital di Alitalia. In TIM da settembre 2019 dove ha assunto rilevanti responsabilità sia di marketing che di vendita retail a diretto riporto del Chief Revenue Officer.