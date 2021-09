Ubp ha siglato un accordo di distribuzione con CheBanca!

Union Bancaire Privée (Ubp) ha siglato un accordo con CheBanca! (gruppo Mediobanca, nella foto il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi) per la distribuzione dell’intera gamma dei fondi della Sicav Ubam. Union Bancaire Privée, fondata a Ginevra nel 1969, è una delle principali banche private svizzere, vanta un indice Tier 1 del 25,3% e un patrimonio in gestione di oltre 161,1 miliardi di franchi svizzeri al 30 giugno 2021. La sua divisione Asset Management opera come società di gestione attiva sia nella gestione tradizionale che in quella alternativa. Luca Gabriele Trabattoni, Country Head Italy and Mediterranean Countries, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo accordo distributivo con CheBanca!, fra gli istituti più attivi e all’avanguardia sulla scena italiana e riconosciuta fra gli investitori come realtà affidabile e di qualità. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione dei professionisti della consulenza e dei clienti della banca l’intera gamma dei nostri prodotti, pensati per creare valore a beneficio degli investitori. Annunciando questa collaborazione siamo convinti di poter rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano, raggiungendo una platea di investitori sempre più ampia”.