Poste Italiane, emissione francobollo ordinario dedicato alla Moto Guzzi

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Moto Guzzi, nel centenario della fondazione, al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€.

Tiratura: un milione di esemplari.

Fogli da ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.

Bozzetto a cura della Piaggio & C. S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta rappresenta l’evoluzione delle motociclette della Moto Guzzi lungo l’arco della sua storia secolare e riproduce due moto tra le più rappresentative: la “Normale” del 1921 e la “V7 Stone Livrea Centenario” del 2021; in alto è riprodotto il logo del centenario della Moto Guzzi e, sullo sfondo, il disegno del classico motore bicilindrico Moto Guzzi a V di 90° raffreddato ad aria.



Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Mandello del Lario (LC) e presso lo Spazio Filatelia Genova.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche, una in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18€, e una in formato A5 a due ante, al suo interno, due cartoline affrancate ed annullate, al prezzo di 9€.