Eprcomunicazione ottiene il rating di legalità

L’azienda è tra le prime società del comparto comunicazione e relazioni pubbliche a ottenere il riconoscimento dell’AGCM

Eprcomunicazione società benefit a r.l., associata UNA, entra per la prima volta nell’elenco predisposto dall’AGC, che certifica il rating di legalità delle aziende, con un punteggio superiore alle due stelle (★★++) su un massimo possibile di tre. Il rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento – misurato in “stellette”; il rating misura il rispetto della legalità delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, il grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. “Il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative – ha dichiarato Camillo Ricci, CEO di eprcomunicazione – è un impegno concreto che guida le nostre attività ed è grazie a questo impegno che la nostra azienda ha conseguito una valutazione più che positiva nell’ambito del rating di legalità promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Siamo tra le poche Agenzie di comunicazione e di relazioni istituzionali ad essere state inserite nell’elenco e questo è per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione. Proseguiamo quindi con grande rigore nel nostro percorso che ci ha consentito di adottare un sistema di gestione della Corporate Governance responsabile, etico e sostenibile. Ad oggi sono 8.804 le aziende che hanno ottenuto il rating: 640 aziende hanno ottenuto una valutazione superiore (7,3%), 390 aziende hanno ottenuto un rating uguale ad eprcomunicazione (4,4%) mentre 7.770 aziende hanno ottenuto una valutazione più bassa (88,3%).