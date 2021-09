Triumph Group International acquisisce Gigasweb

Triumph Group International (TGI) e Gigasweb (Gigas) hanno firmato il 9 settembre un contratto di M&A che prevede l’acquisizione di Gigas al 51% da parte di TGI. Tale unione rafforza una realtà leader nel settore dell’Events & Live Industry ed insieme del Digital Marketing ampliando le offerte di servizi del Gruppo con team, competenze e risorse in grado di cogliere con successo le opportunità di questa nuova era. Triumph Group International, azienda leader nel campo dell’organizzazione di eventi, ha una storia di 35 anni. Il Gruppo, le sue filiali ed i relativi team presenti in Italia, Inghilterra, Bruxelles, Cina, Singapore e negli Emirati Arabi sono noti per le esperienze in ambito istituzionale e congressuale e, più recentemente, nel settore corporate aziendale.

Gigasweb, agenzia di comunicazione web marketing driven con una storia di 18 anni. Nata sul territorio romano, ha creato storie di successo per brand importanti in Italia e non solo. L’esperienza in comunicazione, unita alle competenze tecniche, strategiche e creative in ambito digital, hanno consolidato l’approccio customer oriented e hanno consentito la fidelizzazione di realtà in diversi settori dall’entertainment al tech, dal food al corporate.

Grazie alla solidità finanziaria ed alle competenze congiunte di TGI e Gigas, il Gruppo Triumph sarà predisposto a fornire soluzioni innovative, tecnologiche e sostenibili. Le efficienze generate dalla disponibilità di un portfolio servizi più vasto, permetteranno di offrire ai clienti servizi di eccellenza, insieme alla capacità di rispondere con maggiore agilità alla trasformazione in atto.Tali sinergie, insieme alla condivisione di valori e delle vision aziendali, costituiranno una robusta base per promuovere lo sviluppo di competenze all’avanguardia e, ovviamente, stimolare ulteriormente l’innovazione delle tecnologie e dei processi.

“L’operazione appena conclusa è stata una scelta fortemente voluta e un passo indispensabile per il processo di crescita ed espansione di Triumph, al fine di amplificarne il valore.” Dichiara Maria Criscuolo (in foto), Chairwoman & Founder di Triumph Group International. “Gigas è un’affermata web agency con una rete consolidata, costruita in anni di esperienza, in settori affini e complementari al nostro, quindi destinati ad intrecciarsi creando nuove sinergie”.

“Questa è l’integrazione di due società con marchi noti e team specializzati e sono orgoglioso di entrare nella compagine sociale del Gruppo Triumph”. Prosegue Alessandro Tripodi (in foto), CEO e Founder di Gigasweb. “Questo è il punto di partenza del nostro percorso di internazionalizzazione, già avviato, che vedrà ora una rapida accelerazione. Sono allineato con la visione imprenditoriale della Sig.ra Criscuolo e per questo, insieme, abbiamo deciso di unire le nostre eccellenze, per rafforzare il Gruppo, continuando a dare importanza e valore alla qualità”.