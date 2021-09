Torna Pordenonelegge

Pordenonelegge 2021 trasforma l’impossibile in evento inaugurale, con cinque conversazioni che vedranno protagoniste altrettante figure iconiche dell’antichità classica: a Pordenone Omero, Virgilio e Circe, ai quali daranno voce e volto Giulio Guidorizzi, Nicola Gardini ed Eva Cantarella. A Trieste e Lignano Penelope e Arianna, che prenderanno vita grazie alle attrici Teresa Saponangelo e Iaia Forte. Si parte – spiega una nota – mercoledì 15 settembre dalle 18.30 con le cinque “interviste impossibili”, condotte anche da Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà del programma Radio3 “Tutta l’umanità ne parla”. E’ la 22/a edizione di pordenonelegge, Festa del libro con gli autori, di scena fino al 19 settembre con 250 eventi e 500 protagonisti italiani e internazionali, in 10 città: oltre a Pordenone, Trieste e Lignano anche Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Promosso da Fondazione Pordenonelegge a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, il festival nella serata inaugurale festeggia il 49/o Premio Campiello vinto da Giulia Caminito e apre le celebrazioni per i 100 anni di Andrea Zanzotto con anteprime e incontri. Fra i più attesi il maestro del romanzo storico Fernando Aramburu e in collegamento Kazuo Ishiguro, Premio Nobel Letteratura e lo statunitense Peter Cameron in anteprima col romanzo “Anno bisestile”. In presenza il genetista inglese Kevin Davies, l’ex star del calcio Lilian Thuram, l’egiziana Nadia Wassef, il russo Evgenij Vodolazkin, l’olandese – iraniano Kader Abdolah. Ci saranno anche Melania Mazzucco, vincitrice del 2/o Premio Letterario Fvg, Alessandro Piperno, Edoardo Albinati, Vittorino Andreoli, Federico Rampini, Emanuele Trevi, Mauro Covacich, Antonella Viola, Andrea Segrè, Oscar Farinetti, Daria Bignardi, Giuseppe Culicchia, Michele Serra, Lidia Ravera, Ilaria Tuti, Mauro Corona.