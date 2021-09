Ray-Ban e Facebook presentano Ray-Ban Stories, gli smart glasses di ultima generazione

Oggi siamo felici di annunciare il lancio dei Ray-Ban Stories: gli smart glasses che ti offrono la possibilità di catturare foto e video in modo autentico, di condividere le tue avventure e ascoltare musica o rispondere alle telefonate, per rimanere in contatto con amici, familiari e tutto ciò che ti circonda. A partire da 329€ e disponibili in 20 diversi stili, gli smart glasses sono disponibili per l’acquisto online e in negozi selezionati in Italia, oltre che negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Irlanda e Regno Unito.

Da semplici attività quotidiane come andare in bicicletta, fino a eventi speciali come il tuo festival musicale preferito, la doppia fotocamera integrata da 5MP dei Ray-Ban Stories ti permette di catturare preziosi attimi in tempo reale da una prospettiva unica: la tua. Puoi facilmente registrare il mondo come lo vedi, scattando foto e video fino a 30 secondi utilizzando il pulsante di acquisizione o automaticamente con i comandi vocali di Facebook Assistant. La spia del LED di acquisizione si illumina per avvisare chi ti sta intorno che stai scattando una foto o un video. Con auricolari open-ear e tre microfoni incorporati, i Ray-Ban Stories riproducono suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video. La tecnologia Beamforming e un algoritmo di riduzione del rumore di fondo garantiscono un’esperienza di chiamata più efficace, che offrirebbero degli auricolari specializzati. I Ray-Ban Stories si connettono alla nuova app Facebook View, così puoi condividere facilmente il tuo punto di vista, le tue storie e i tuoi ricordi con amici e follower. L’app Facebook View su iOS e Android semplifica l’importazione, la modifica e la condivisione dei contenuti catturati con gli smart glasses sulle app del tuo telefono: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, Tik-tok, Snapchat e altre ancora. È anche possibile salvare i contenuti nella fotocamera del tuo telefono e da lì, modificarli e condividerli. I nuovi ed esclusivi aggiornamenti alle funzionalità di post-produzione integrati su Facebook View ti permettono di creare contenuti unici per dare un tocco speciale ai tuoi post.I Ray-Ban Stories sono disponibili in 20 varianti dei più iconici modelli Ray-Ban – Wayfarer, Wayfarer Large, Round e Meteor. Le lenti sono disponibili in cinque colori per ogni necessità: dalle neutre a quelle da sole, dalle lenti fotocromatiche a quelle graduate. Sarà quindi facilissimo trovare gli smart glasses perfetti per il proprio stile.

In qualità di dispositivi indossabili tutto il giorno, i Ray-Ban Stories devono essere pronti e funzionanti in qualsiasi momento. Per questo sono dotati di una custodia di ricarica portatile, appositamente progettata per ricaricare in modo facile – e proteggere – gli occhiali durante l’utilizzo. Quando completamente carica, la custodia garantisce 3 giorni consecutivi di utilizzo.

Piccolo formato, grandi sfide di design

Per gli smart glasses Ray-Ban Stories, la miniaturizzazione è stata fondamentale. EssilorLuxottica, la società madre di Ray-Ban, e Facebook hanno lavorato insieme nell’ideazione del design finale per integrare perfettamente la tecnologia intelligente in un design iconico, già una grande sfida di per sé. Abbiamo dovuto ri-ingegnerizzare i componenti in modo che tutto – due fotocamere, una serie di micro-altoparlanti, i tre microfoni, un processore Snapdragon® ottimizzato, un touchpad capacitivo, una batteria e altro ancora – entrasse nel minor spazio possibile e nella montatura più leggera possibile. Il design ha rappresentato una guida per molte decisioni, dalla progettazione degli altoparlanti alla selezione della fotocamera. Ottenere un audio di alta qualità non era scontato. Abbiamo usato un sistema bass reflex, e sin da subito abbiamo dovuto capire come inserire gli altoparlanti nella montatura degli occhiali. Grazie alla nostra tenacia siamo riusciti a unire un grande hardware a un grande software. Così è stato anche per le nostre fotocamere da 5MP, in grado di offrire esperienze multimediali superiori rispetto ad altre fotocamere più potenti grazie a un grande lavoro in fase di elaborazione. Le foto e i video catturati sui Ray-Ban Stories sono perfettamente adatti alla condivisione sulla tua app preferita. Abbiamo progettato il sistema di cattura multimediale in modo che sia in grado di resistere a molti movimenti, dalla rotazione della testa per osservare una scena, alla velocità di ripresa dal tuo skateboard. Le ottimizzazioni ottenute dal nostro lavoro di fotografia computerizzata includono HDR e Low Light Fusion, stabilizzazione video e riduzione del suono. Abbiamo anche implementato l’apprendimento automatico per migliorare il rendering delle tonalità di foto e video, in modo che risultino autentici quanto la realtà.

Lanciare tre modelli con colori, materiali e finiture diverse per la prima generazione del nostro prodotto è un grande risultato. All’inizio abbiamo fatto molte ricerche per decidere dove collocare la porta di ricarica. La nostra soluzione: utilizzare le cerniere delle aste per l’aggancio alla custodia di ricarica. Abbiamo dovuto effettuare 20 test di validazione tecnica (EVT) per ogni modello e alla fine, siamo stati in grado di modulare e standardizzare le aste degli occhiali in tutti i prodotti. Abbiamo progettato le nostre componenti interne in modo che avessero un senso in base al modello.Ce l’abbiamo fatta grazie a diverse iterazioni di progettazione, mesi di pianificazione e la collaborazione internazionale tra i nostri team Facebook ed EssilorLuxottica (oltretutto durante una pandemia). Gli smart glasses Ray-Ban Stories superano di soli 5 grammi il peso quello dei normali Wayfarer: l’equivalente del peso di un cucchiaino di sale.Per il futuro, abbiamo tanti progetti entusiasmanti. Continueremo a migliorare l’esperienza: tieni d’occhio questo spazio per maggiori dettagli.

Progettato tenendo a mente la privacy

Come succede per ogni nuovo dispositivo, abbiamo la grande responsabilità di aiutare le persone a sentirsi a proprio agio; questo vale non solo per i proprietari del dispositivo, ma anche per le persone che li circondano. Ecco perché abbiamo tenuto a mente la privacy già nelle prime fasi di progettazione e nella funzionalità dell’intera esperienza del prodotto. Ad esempio, abbiamo adottato soluzioni hardware come il pulsante di accensione, che consente di spegnere le fotocamere e il microfono in ogni momento, così come un LED di acquisizione integrato che emette una luce bianca ogni volta che viene scattata una foto o registrato un video, per avvisare le persone nelle vicinanze. I controlli nell’app Facebook View ti aiutano a personalizzare l’esperienza – puoi scegliere la tua modalità preferita per l’importazione di foto e video e anche quando e dove condividere i contenuti che registri con gli occhiali. In base a una ricerca che abbiamo condotto sul rapporto tra tecnologia indossabile e privacy, è infatti emerso che il controllo delle preferenze di condivisione fosse una delle principali opzioni desiderate dagli utenti. Per impostazione predefinita, i Ray Ban Stories raccolgono solo i dati necessari al funzionamento ottimale quali, ad esempio, lo stato della batteria per avvisare quando è scarica, l’indirizzo e-mail e la password per l’accesso a Facebook, così da verificare l’identità dell’utente nel momento in cui accede all’app Facebook View, e la connettività WiFi. È possibile scegliere di condividere con Facebook ulteriori dati utili allo sviluppo del prodotto e al miglioramento dell’app Facebook View per i futuri aggiornamenti del software (tra questi, ad esempio, il numero di immagini catturate o quanto tempo passi a girare video). Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento. L’uso di Facebook Assistant per i comandi vocali è totalmente opzionale. E’ possibile visualizzare ed eliminare le proprie registrazioni vocali e disattivare l’archiviazione vocale in qualsiasi momento nelle Impostazioni di Facebook Assistant.

I Ray-Ban Stories e Facebook View garantiscono un’esperienza senza inserzioni pubblicitarie, che non verranno appunto visualizzate mentre gli occhiali o l’app sono in uso. Facebook non utilizza il contenuto delle foto e dei video dell’utente per promuovere annunci personalizzati. Nel caso in cui i contenuti vengano condivisi con un’altra app, verranno applicati i termini della stessa. Per una maggiore tranquillità, sugli occhiali foto e video sono criptati. Gli occhiali possono essere abbinati a un solo account alla volta, quindi in caso di smarrimento, se qualcuno cerca di abbinarli a un nuovo telefono e account Facebook tutti i dati e i media lasciati sugli occhiali saranno automaticamente cancellati.

Innovazione responsabile

Creare funzioni e controlli per la privacy non è sufficiente. Siamo consapevoli della necessità di informare proattivamente le persone sull’utilizzo degli smart glasses Ray-Ban Stories in modo sicuro e responsabile, sia per la loro protezione che di chi li circonda. Abbiamo sviluppato delle linee guida sui modi corretti di utilizzo degli occhiali, alcune delle quali sono mostrate direttamente nell’app durante la fase di onboarding iniziale, e disponibili integralmente online sul nostro microsito dedicato alla privacy per Ray-Ban Stories. Questi consigli includono il rispetto delle preferenze delle persone che potrebbero chiedere di interrompere la registrazione o che non vogliono apparire in una foto o in un video, il suggerimento di non catturare foto e video mentre si guida e di spegnere gli occhiali in aree private come luoghi di culto, studi medici o spogliatoi.Man mano che gli smart glasses diventano parte della vita quotidiana di tutti, abbiamo la responsabilità di contribuire a risolvere alcune domande importanti e stabilire nuove regole in modo aperto e inclusivo. Non possiamo, però, farlo da soli. Anche perché questa tecnologia indossabile porta con sé una nuova serie di questioni delicate sul tema della privacy e sull’accettabilità sociale. Quindi, nonostante il nostro impegno a innovare in modo responsabile, abbiamo consultato esperti del mondo accademico e di realtà che si occupano di privacy, sicurezza e libertà civili in tutto il mondo. Tra queste, il Future of Privacy Forum, la National Network to End Domestic Violence, la National Consumers League, la LGBT Technology Partnership, la Information Technology and Innovation Foundation e altri.

La strada verso gli occhiali a realtà aumentata

La missione di Facebook Reality Labs è progettare strumenti che aiutino le persone a sentirsi connesse, sempre e ovunque. Consideriamo la realtà virtuale e aumentata come la prossima piattaforma informatica, con le persone al centro. Come i computer e gli smartphone di oggi, la realtà aumentata sarà utile, ci permetterà di trascendere la distanza fisica tra le persone e di connetterci grazie alla presenza sociale – ovvero la sensazione di essere accanto ad un’altra persona, in qualsiasi parte del mondo si trovi. EssilorLuxottica condivide questa visione: occhiali intelligenti che trasformeranno il modo in cui ci connettiamo e interagiamo con gli altri e con il mondo che ci circonda. Il lancio della prima generazione di Ray-Ban Stories offre uno sguardo entusiasmante sulle possibilità legate all’utilizzo di dispositivi che migliorano le esperienze di vita quotidiana, invece che distrarre dalla realtà. Gli smart glasses Ray-Ban Stories sono il primo prodotto nato dalla nostra partnership pluriennale con EssilorLuxottica. Insieme, ci impegniamo a offrire una tecnologia innovativa e uno stile alla moda, aiutando le persone a sentirsi vicine ad amici e familiari. Per saperne di più, visita http://www.ray-ban.com/discover-ray-ban-stories.