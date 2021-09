Blackball e Pulse Films Italia insieme per un nuovo livello di ADV & entertainment content

Lorenzo Cefis e Giorgio Testi annunciano la partnership in occasione dell’anteprima di “Chiusi Fuori”, il cortometraggio con Stefano Accorsi e Colin Firth, presentato da Campari durante la Mostra del Cinema di Venezia

Blackball e Pulse Films Italia annunciano una partnership strategica che valorizza lo scambio di competenze e di know-how legato alle produzioni adv, autorali e di intrattenimento. La partnership nasce con l’obiettivo di creare un unicum nel mercato italiano con lo sviluppo di una piattaforma che offra la migliore soluzione per i clienti nell’ideazione e produzione di contenuti di alto livello con i migliori registi del mercato. L’opportunità vista da Lorenzo Cefis, a guida di Blackball, e Giorgio Testi, manager director di Pulse Films Italia, è quella di rendere complementari le caratteristiche uniche delle due società per portare una proposta di altissimo livello nel panorama dell’intrattenimento, dell’ADV e delle produzioni originali. L’accordo prevede infatti l’esclusiva del roster di Pulse Films, che si aggiunge all’offerta dei registi di Blackball, e lo sviluppo congiunto di contenuti autorali originali per il mercato italiano. Blackball avrà l’opportunità di rappresentare in esclusiva i registi della scuderia di Pulse Films, la società di produzione del gruppo Vice media, ritenuta una delle più influenti a livello internazionale nella creazione e produzione di prodotti televisivi, documentari, lungometraggi, branded content, video musicali e commerciali. Tantissimi i progetti in sviluppo all’interno del progress di Pulse Films Italia, già pluripremiata e presente nei principali festival italiani. L’alleanza con Blackball garantirà un forte impulso alla realizzazione di progetti dal carattere internazionale con i massimi livelli di produzione. Il primo progetto che suggella la nuova partnership è infatti la coproduzione del cortometraggio Chiusi Fuori , scritto e diretto da Giorgio Testi, con la straordinaria partecipazione di Stefano Accorsi e Colin Firth. Il cortometraggio realizzato in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana e distribuito da Son of a Pitch, è stato selezionato da Campari tra oltre 1500 titoli e sarà presentato l’8 settembre in occasione del 78ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. “Sono felice e onorato di avere al mio fianco un partner come Pulse e, in particolare, Martina Zambeletti e Giorgio Testi; con Giorgio ho già lavorato molte volte, avendo quindi avuto modo di apprezzare la sua professionalità, dal live musicale alla scrittura, alla direzione degli attori. Pulse consente a Blackball di lavorare in modo fattivo per i propri clienti sullo sviluppo di progetti di intrattenimento che spaziano dai format ai branded content spingendosi fino al live. La partnership arricchisce il roster di Blackball e ci permette di offrire ai nostri clienti una scelta di talenti di altissimo profilo.” – Lorenzo Cefis “In questi ultimi due anni abbiamo visto come anche il mercato italiano si stia spostando sempre più verso produzioni sperimentali, mai viste prima e provenienti dal mondo del live entertainment. Come Pulse Films produciamo da anni questo tipo di contenuti nel resto del mondo, dai live show al global streaming fino alle produzioni ibride rivolte ai brand. L’alleanza con Blackball rende complementari le nostre forze per posizionarsi ai massimi livelli in Italia su questo mercato in crescita, e dare la possibilità ai nostri registi internazionali di affacciarsi nel panorama italiano” – Giorgio Testi.