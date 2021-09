Banca Generali, Raccolta netta totale a 563 mln ad agosto

In agosto i flussi di nuova raccolta si sono attestati a €563 milioni (+70% a/a) con un valore cumulato da inizio anno di €5,1 miliardi (+38% a/a), in forte crescita rispetto allo scorso anno. Si conferma il contesto favorevole per la domanda di risparmio gestito e l’accelerazione nel reimpiego della liquidità accumulata nei mesi precedenti. Le soluzioni gestite sono più che raddoppiate nel mese a €378m (+129%) e nell’anno hanno raggiunto i €3,3 miliardi (+98%). La crescita è stata favorita dall’innovativa Sicav LUX IM – che a fine luglio ha lanciato un’ampia gamma di nuove strategie con (€100m nel mese, €950m da inizio anno) – e dalle soluzioni contenitore sia finanziarie e assicurative (€137 milioni complessivamente nel mese, €1,39 miliardi da inizio anno) Nell’ambito dell’amministrato, si è distinto il risultato dei prodotti strutturati (certificates) con nuove emissioni per €82 milioni nel mese. Le masse in Consulenza Evoluta sono risultati stabili a €6,9 miliardi (+27% a/a). L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella foto, ha commentato: “Il 2021 sta impressionando per la forza dei risultati commerciali, con la raccolta dell’ultimo mese che risulta il miglior agosto di sempre per la banca. Continuiamo a crescere con grande qualità, sia in termini di mix di raccolta che di diffusione sulla rete. In termini di offerta, l’innovazione nella gamma delle gestioni in chiave tematica e sostenibile presentata da poche settimane ha subito incontrato l’attenzione della clientela che anche nel tradizionale periodo di vacanza ha potuto contare sulla vicinanza e professionalità dei nostri consulenti. Non possiamo che essere orgogliosi della continua fiducia dimostrata dalla nostra clientela e al crescente interesse nei nostri confronti e quindi guardiamo con positività all’ultimo quarto dell’anno che ci proietta verso nuovi picchi di raccolta”.