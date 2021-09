Piaggio, Honda, KTM e Yamaha si uniscono per promuovere la mobilità elettrica a due ruote

Il Gruppo Piaggio, Honda Motor, KTM e Yamaha Motorhanno sottoscritto l’accordo ufficiale per la fondazione dello Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), facendo seguito alla lettera d’intenti formata il 1° marzo scorso. I big delle due ruote si sono uniti per promuovere la mobilità elettrica.

Lo scopo del consorzio sarà quello di promuovere la diffusione su vasta scala dei veicoli elettrici leggeri come ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli a motore, e incentivare una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie. I quattro membri del consorzio ritengono infatti che lo sviluppo della mobilità elettrica a bassa tensione dipenda in modo fondamentale dalla disponibilità di sistemi di batterie intercambiabili (sistema swappable batteries), progettati sulla base di specifiche comuni.

L’autonomia, i tempi di ricarica, l’infrastruttura e i costi, sono alcuni dei temi da affrontare, senza dimenticare il tema cruciale delle batterie intercambiabili. Per questo i membri del Consorzio puntano a definire standard internazionali e supportare i policymaker nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, lavorando a stretto contatto gli stakeholder e gli organismi di standardizzazione internazionali.

Per Yoshishige Nomura, Chief Officer Motorcycle Operations di Honda Motor, l’adozione si vasta scala di motocicli elettrici richiede di “risolvere diverse problematiche, come l’estensione dell’autonomia, la diminuzione dei tempi di ricarica e la riduzione del costo di veicoli e infrastrutture, in modo da aumentare la convenienza per i clienti”.

“Grazie a questo Consorzio, in cui sono rappresentati quattro protagonisti, aziende leader del mercato, i motocicli continueranno a ricoprire un ruolo chiave nel contesto urbano”, ha sottolineatoMichele Colaninno, Chief of strategy and product del Gruppo Piaggio, sottolneando “le batterie intercambiabili forniscono una risposta ottimale per l’accelerazione dei tempi di ricarica dei veicoli, offrendo agli utenti un’alternativa estremamente interessante”.

Stefan Pierer, CEO di PIERER Mobility, ha affermato che la sottoscrizione dell’accordo “è una scelta fondamentale per garantire l’evoluzione della PIERER Mobility AG, affinché possa continuare a proporre prodotti innovativi al passo con i tempi e a concretizzare la sua chiara visione strategica per i veicoli elettrici a due ruote”.

Takuya Kinoshita, Senior Executive Officer e Chief General Manager della divisione Land Mobility Business Operations di Yamaha Motor, ha auspicato che questa iniziativa “spinga altre aziende che condividono i nostri stessi valori a prendere parte a questa missione, al fine di generare un cambiamento rivoluzionario per il futuro”.