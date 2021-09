Terna, presentato a Suvereto (Livorno) il progetto della nuova stazione elettrica

Terna (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma), la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha presentato ieri a Suvereto il progetto vincitore del contest architettonico bandito in accordo con l’amministrazione comunale per la nuova stazione elettrica che sorgerà nel comune livornese.

L’infrastruttura rientra nell’ambito del piano di ammodernamento del Sa.Co.I 3, il collegamento elettrico in corrente continua a 200 kV tra Sardegna, Corsica e penisola italiana.

Dopo oltre un anno di “Terna Incontra” svolti in modalità digitale a causa della pandemia, l’azienda ha potuto incontrare la comunità locale in presenza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio.

Insieme ai tecnici di Terna, hanno partecipato gli architetti dello studio Pierattelli Architetture di Firenze che hanno progettato l’impianto. Attraverso monitor digitali e installazioni rappresentative dei materiali scelti per la realizzazione del nuovo edificio, sono stati illustrati tutti i dettagli dell’infrastruttura che sorgerà all’interno dell’area dell’esistente stazione elettrica di Terna a Suvereto.

L’ampia affluenza all’incontro conferma il valore della progettazione partecipata che Terna promuove in tutto il territorio nazionale per individuare soluzioni condivise e in linea con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi in cui è presente.

La nuova stazione elettrica coniuga alla perfezione due dei principi cardine dell’operato dell’azienda: il dialogo costante e partecipativo con il territorio e la progettazione sostenibile.

Il progetto, eletto vincitore tra i 28 elaborati che hanno partecipato al contest promosso da Terna lo scorso 20 maggio, ha infatti l’obiettivo di rendere l’opera esteticamente coerente e integrata con l’ambiente che la circonda, coniugando sviluppo tecnologico e attenzione al paesaggio, finalità condivisa con l’amministrazione comunale. In particolare, le facciate della stazione saranno modulari e realizzate in terracotta, materiale tipico del luogo. L’edificio sarà inoltre circondato da piante autoctone, come olivi, cipressi e pini per creare continuità con il paesaggio agricolo adiacente.

L’intervento prevede anche la riqualificazione dell’intera area dell’esistente stazione Terna di Suvereto con l’obiettivo di armonizzarla con il territorio circostante.