Lanciata Taiwan+, la prima piattaforma video in lingua inglese di Taiwan

Taiwan Plus (Taiwan+), la prima piattaforma di streaming internazionale in lingua inglese di Taiwan, è stata presentata dal vicepresidente Lai Ching-te, dal presidente legislativo You Si-kun, dal ministro della cultura Lee Yung-te, dal presidente della Central News Agency (CNA) Liu Ka-shiang, dall’amministratore delegato di Taiwan+ Joanne Tsai e da S.E. l’ambasciatrice Jasmine E. Huggins dell’ambasciata di Saint Christopher e Nevis al Museo Nazionale di Taiwan a Taipei il 30 agosto.

Rivolgendosi ad un pubblico di lingua inglese, Taiwan+ è composto da professionisti dei media di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia e Australia, oltre a professionisti dell’industria locale, che lavorano in modo collaborativo per fornire le ultime notizie su Taiwan, sugli affari internazionali e coprono una vasta gamma di argomenti. La piattaforma presenta anche storie dalle organizzazioni mediatiche pubbliche e private di Taiwan.

Il cantante vincitore del premio Golden Melody Sanpuy Katatepan Mavaliyw ha aperto l’evento con una performance musicale. Tenutosi con le misure di prevenzione COVID-19, all’evento hanno partecipato rappresentanti tra cui Izumi Hiroyasu dal Giappone, Jordan Reeves dal Canada, Andrew Wylegala e Don Shapiro dagli Stati Uniti e Henry Chang e Giuseppe Izzo dall’Europa.

H.E. Ambassador Jasmine E. Huggins of Embassy of Saint Christopher and Nevis in Taiwan said the international video platform is expected to connect Taiwan with the world.

La presidente Tsai Ing-wen ha espresso il suo piacere di partecipare al lancio di Taiwan+ con un video messaggio, dicendo: “Taiwan+ è una nuova ed eccitante iniziativa per raccontare la storia di Taiwan. Generazioni di taiwanesi hanno lottato per trasformare questo Paese in una vibrante democrazia che protegge la libertà di parola e di espressione”.

Il premier Su Tseng-chang ha augurato il successo della piattaforma. Ha sottolineato che Taiwan è un paese democratico e libero guidato dallo stato di diritto e tiene ai valori universali di diritti umani, libertà di parola e diversità, notando che questo è il motivo per cui molti paesi sono disposti a fare amicizia e affari con Taiwan.

Il vicepresidente Lai ha dichiarato: “Spero che la piattaforma possa essere il punto di partenza da cui il mondo impara cosa pensa e vuole il popolo taiwanese, cosa sta facendo Taiwan e cosa possiamo contribuire al mondo”.

Il Presidente Legislativo You ha notato che, con l’intimidazione e l’oppressione politica della Cina contro Taiwan, l’istituzione di Taiwan+ permette a Taiwan di raccontare le sue storie al mondo attraverso le sue voci.

Taiwan+, un progetto commissionato dal Ministero della Cultura alla CNA, segna un’importante pietra miliare nella storia dei mass media del Paese, ha detto il Ministro Lee. Ha espresso la sua gratitudine ai legislatori e ai professionisti per aver reso possibile tutto ciò.

“Spero di rendere questa piattaforma una forma di espansione, connessione e infinite possibilità, proprio come Taiwan incorpora la diversità etnica, culturale e linguistica, e di presentare Taiwan al mondo attraverso la narrazione dinamica e le notizie”, ha detto Tsai, una professionista senior dei media con oltre 25 anni di esperienza in media internazionali, come NBC/CNBC, National Geographic e Fox International Channels.

Il contenuto di Taiwan+ può essere riprodotto sull’app Taiwan Plus o visualizzato sul suo sito web e sulle piattaforme di social media, come Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.