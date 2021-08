Lyfecycle, Neat Burger ed Extreme E lanciano un’edizione limitata del braccialetto ‘Reach for Change’ per Groenlandia 2021

Il braccialetto sarà lanciato nel corso della gara Arctic X Prix del campionato Extreme E e servirà a migliorare la consapevolezza in materia di inquinamento da plastiche nel Mar Glaciale Artico

Lyfecycle ha avviato una collaborazione con Neat Burger, produttore di burger vegani, e con Extreme E, il campionato di rally dei SUV elettrici, per accrescere la consapevolezza sull’inquinamento da plastiche, e sulla necessità di intervenire, attraverso la creazione di un braccialetto ‘Reach for Change’ in edizione limitata.

Lyfecycle, creata dall’innovatore britannico Polymateria, punta a contrastare la diffusione globale della plastica. La tecnologia esclusiva di Lyfecycle offre infinite possibilità pratiche di riciclo e un ‘Piano B’ per il 32% della plastica che non rientra nell’economia circolare e finisce nell’ambiente naturale.