Manuale di Apple II firmato da Steve Jobs venduto per 800.000 dollari

Il manuale dello storico Apple II, ovvero il computer della Mela prodotto 41 anni fa e firmato da Steve Jobs, è stato venduto all’asta per il valore di 800.000 dollari. Ad acquistarlo è Jim Irsay, proprietario degli Indianapolis Colts, squadra professionistica di football americano della National Football League.

Il manuale conta 196 pagine, è siglato sia da Jobs che dal secondo CEO dell’azienda, Mike Markkula, e risale a tre anni dopo il rilascio del dispositivo, nel 1977.

“Julian, la tua generazione è la prima a crescere con i computer. Vai a cambiare il mondo! Steven Jobs, 1980”, scrisse il defunto fondatore del colosso americano, a 25 anni. Il Julian in questione è Julian Brewer, figlio di un ex distributore di prodotti Apple nel Regno Unito, che ricevette la visita di Jobs e di Markkula durante una campagna di promozione nel Paese. Apple II si dimostrò un prodotto molto importante per il mercato dei computer, visto che si pose tra i primi rivolti al consumatore tradizionale e non solo alle aziende.

“Mentre l’Apple I era principalmente per gli hobbisti, con meno di 200 unità prodotte, l’Apple II ha veramente ‘cambiato il mondo’ dando a circa 6 milioni di case e aziende il loro primo assaggio di personal computer” ha dichiarato RR Auction. I ricavi di Apple II hanno permesso alla compagnia di prendere il volo verso la Borsa, la più grande IPO tecnologica dell’epoca. Nella medesima asta, sono stati battuti il manuale dell’Apple II, una lettera dattiloscritta firmata da Jobs e un esemplare di Apple I, rispettivamente a 479.939 e 464.876 dollari.