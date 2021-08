Andersen Global consolida la propria presenza tramite la stipula di un contratto di collaborazione con Intuit Management Consultancy LLP

Andersen Global ha consolidato la propria presenza attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con Intuit Management Consultancy LLP (IMC), uno studio di servizi di consulenza transfrontalieri, espandendo la copertura della propria piattaforma nel Medio Oriente e in Asia.

Fondato nel 1979, IMC conta tra i propri clienti società di grandi dimensioni, multinazionali, piccole e medie imprese, privati con un elevato patrimonio netto, aziende a conduzione familiare e imprese in fase di avviamento. Con sedi negli Emirati Arabi Uniti, a Singapore e in India, lo studio offre un’ampia gamma di servizi in diverse aree, tra cui consulenza aziendale, mobilità globale, contabilità, consulenza per privati e famiglie, consulenza fiscale, soluzioni di esternalizzazione e trasformazione digitale.

“Il nostro obiettivo ultimo consiste nel fornire soluzioni complete che garantiscano il successo dei nostri clienti nei traguardi che si sono prefissati” ha dichiarato il Socio gerente Piyush Bhandari. “La nostra collaborazione con Andersen Global ci permette di fornire i servizi perfettamente integrati che meglio si confanno alle esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.”

“IMC vanta il miglior team del settore con un ricco bagaglio di esperienza e una conoscenza profonda dei mercati chiave” ha dichiarato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “Si tratta di un’aggiunta importante in linea con la nostra strategia di espansione continua delle nostre capacità transfrontaliere e del nostro proposito di offrire ai clienti una suite completa di soluzioni integrate e indipendenti.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Costituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 8.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 289 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.