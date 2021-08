Francia, Le Maire vuole tornare ai livelli pre-Covid per fine 2021

L’obiettivo è una crescita del 6%

“Obiettivo crescita 6% a livelli pre-Covid per fine 2021”, queste le parole del Ministro delle finanze francese Bruno Le Maire (nella foto), il quale assicura che l’economia francese “sta andando bene”, grazie ad un aumento dei consumi ed a dispetto delle restrizioni ancora in atto per contrastare le conseguenze dovute alla pandemia.

Il Ministro, parlando ai microfoni di France 2, ha sottolineato che l’obiettivo per lui è quello di riportare l’economia francese ai livelli pre-Covid entro la fine del dell’anno di corso e che per il 2021 il governo mantiene un obiettivo di crescita del 6%.