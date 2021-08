Liti Capital annuncia la formazione di un Comitato direttivo con lo scopo di sostenere gli operatori che si stanno preparando a perseguire il recupero di milioni in perdite causate da Binance

Liti Capital annuncia che è stato creato un Comitato direttivo al fine di sostenere gli operatori nei loro sforzi di recupero contro Binance conseguenti alle perdite subìte a causa del guasto alla più grande borsa per criptovalute.

Il 19 maggio 2021, quando i mercati stavano andando in rosso, la piattaforma di Binance ha cessato di funzionare. In seguito a questa interruzione della sua operatività, i conti per contrattazioni (prodotti futures, margini e token con capitali di prestito) di almeno 700 e potenzialmente migliaia di persone non hanno potuto operare per ore, il che ha comportato per gli operatori perdite che potrebbero superare i cento milioni di dollari.