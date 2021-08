Sport Alliance, con sede ad Amburgo, si assicura un investimento di crescita di 60 milioni di euro dal PSG

L’azienda di software gestionale fitness, Sport Alliance, si è assicurata 60 milioni di euro da un’importante società di capitale PSG. L’investimento di PSG mira ad accelerare la crescita espandendo lo sviluppo del prodotto, rafforzando i team di go-to-market e supportando l’espansione internazionale, nonché attraverso attività di fusione e acquisizione

Sport Alliance (“il Gruppo”), un fornitore con sede ad Amburgo di soluzioni software e servizi innovativi per palestre e sale fitness, annuncia oggi di aver ottenuto un investimento di crescita di 60 milioni di euro da PSG, un’azienda leader nel settore del Growth Equity che si concentra su partnership con società di software e servizi tecnologici di medio mercato.

Con la sua visione di “More Sports”, l’obiettivo di Sport Alliance è quello di digitalizzare l’industria globale del fitness. Il gruppo fornisce soluzioni software e servizi innovativi a catene di fitness, sistemi di franchising e fornitori di fitness indipendenti nel tentativo di rendere la gestione delle palestre più efficiente e di ampliare l’accesso digitale allo sport e all’esercizio fisico per i loro iscritti.

Sport Alliance conta già più di 5.000 strutture sportive e sanitarie tra i suoi clienti nella regione DACH e l’investimento di PSG mira a sostenere la sua continua espansione internazionale. Il portafoglio di prodotti del gruppo è attualmente disponibile in paesi come Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

COVID-19 accelera la digitalizzazione dell’industria del fitness

“L’industria del fitness sta subendo ancora più cambiamenti a causa della pandemia rispetto a prima. Abbiamo già una posizione di leader di mercato nella regione DACH e ora vogliamo fare il passo successivo e posizionarci a livello globale come un driver tecnologico per il settore. Siamo quindi molto soddisfatti, perché crediamo che l’investimento di PSG ci aiuterà a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”, dice Daniel Hanelt, CEO di Sport Alliance.

Nonostante le difficili condizioni di Covid-19, il gruppo ha continuato a crescere e a capitalizzare la crescente domanda di maggiore digitalizzazione nel settore del fitness. “Al PSG, siamo entusiasti del potenziale di crescita di Sport Alliance”, ha aggiunto Skip Besthoff, amministratore delegato di PSG. “L’azienda ha continuato ad espandersi negli ultimi due anni, nonostante i venti contrari affrontati dal settore del tempo libero e del fitness a causa della Covid-19, il che crediamo dimostri la forza dell’offerta di Sport Alliance ai suoi clienti.”

Magicline’ con un app integrata per gli abbonati come fiore all’occhiello dell’azienda

Il prodotto di punta di Sport Alliance è “Magicline”, la soluzione software di gestione per le palestre basata su cloud, e l’applicazione adiacente utilizzata da più di un milione di clienti di palestre e centri fitness. L’applicazione è completamente integrata e utilizzata da grandi catene di palestre come McFIT e Gold’s Gym, entrambe parte del gruppo RSG, così come da Clever Fit e Bodystreet, entrambi clienti di lunga data di Sport Alliance.

PSG: “Vogliamo espandere ulteriormente la posizione di mercato di Sport Alliance”

Edd Hughes, amministratore delegato di PSG, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Daniel e il suo team mentre cerchiamo di costruire sulla posizione di mercato di Sport Alliance nella regione DACH. Riteniamo che con il nostro supporto, Sport Alliance abbia il potenziale per diventare un fornitore leader di soluzioni software mission-critical per palestre e centri fitness a livello globale”.

Ridimensionamento internazionale ed espansione del personale

“Crediamo che in PSG abbiamo trovato il partner giusto per aprire il prossimo capitolo dell’obiettivo di Sport Alliance di facilitare lo sport in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di PSG in futuro”, ha aggiunto Hanelt. Oltre all’espansione nei mercati strategici in crescita, l’espansione del personale e il continuo sviluppo dei prodotti sono le priorità per il futuro del gruppo.