Borsa americana in rosso dopo la Fed

Per Wall Street sessione negativa, dopo essere emerso dai verbali del FOMC che per i funzionari della Federal Reserve l’economia americana ha continuato a crescere dirigendosi verso il tapering, ma il consenso sulla tempistica resta ancora dibattuto.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-2,40%), sanitario (-1,46%) e informatica (-1,39%).

Il Dow Jones lascia sul parterre l’1,08%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha perso l’1,07%, terminando la seduta a 4.400 punti.

In ribasso il Nasdaq 100 (-0,97%); sulla stessa linea, in rosso l’S&P 100 (-1,09%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+1,69%) e Honeywell International (+1,18%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Chevron, che ha archiviato la seduta a -2,63%.

Affonda Apple, con un ribasso del 2,55%.

Crolla IBM, con una flessione del 2,07%.

Preda dei venditori Amgen, con un decremento dell’1,89%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+3,50%), Ross Stores (+2,72%), Alexion Pharmaceuticals (+1,70%) e Tripadvisor (+1,36%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mattel, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.

Vendite a piene mani su Automatic Data Processing, che soffre un decremento del 2,95%.

Pessima performance per C.H.Robinson, che registra un ribasso del 2,94%.

Sessione nera per Apple, che lascia sul tappeto una perdita del 2,55%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati USA:

Giovedì 19/08/2021

14:30 USA: PhillyFed (atteso 25 punti; preced. 21,9 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 360K unità; preced. 375K unità)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,7%)

Lunedì 23/08/2021

15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 63,4 punti)

15:45 USA: PMI servizi (preced. 59,9 punti)

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,4%)

Martedì 24/08/2021

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -6,6%).