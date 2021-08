Iris Energy si quoterà al Nasdaq

L’azienda australiana Iris Energy, che si occupa di mining di Bitcoin con data center alimentati da energia rinnovabile, ha presentato in via riservata una richiesta di direct listing (quotazione diretta) sul Nasdaq alla SEC (Securities and Exchange Commission). Pur soggetta alla revisione della SEC e alle condizioni di mercato, la quotazione dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2021. Il mining è il processo con cui si crea una criptovaluta grazie a calcoli matematici fatti dal processore di un super-computer.

Il direct listing prevede che Iris Energy non emetta delle nuove azioni, ma si limiti ad offrire agli investitori il suo stock privato, seguendo la strada che negli ultimi mesi hanno scelto Coinbase e Square, e negli ultimi anni anche Spotify, Slack, Palantir e Asana. Il processo, rispetto a una classica IPO, può far risparmiare sulle commissioni bancarie e sul tempo speso in un roadshow per gli investitori.

“Il nostro obiettivo è disporre di oltre 500 MW di capacità di calcolo distribuita entro i prossimi tre anni e crediamo di essere fermamente sulla buona strada per realizzare questa vasta pipeline di crescita con ulteriori round di finanziamento”, aveva dichiarato a maggio il CEO Jason Conroy. “Attualmente dedichiamo le nostre risorse al mining di Bitcoin, che si sta rivelando incredibilmente redditizio – aveva aggiunto – Esistono opportunità per noi di sfruttare la nostra piattaforma di asset reali e la potenza di calcolo grezza in tutto il mondo per più applicazioni in futuro”.

Iris Energy ha raccolto fino a 130 milioni di dollari all’inizio dell’anno per sviluppare ed espandere le sue operazioni nella Columbia Britannica, in Canada, dove estrae Bitcoin utilizzando energia idroelettrica da un generatore di elettricità locale. A lugio Bloomberg aveva scritto che la società era al lavoro per raccogliere circa 200 milioni di dollari in vista della sua quotazione al Nasdaq.