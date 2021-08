ForumPay si allea con ZBX per portare i pagamenti in criptovalute al settore del gioco di Malta

ForumPay, il fornitore globale di tecnologia dei pagamenti in criptovalute, annuncia la collaborazione con ZBX, il cambio di criptovalute maltese, per consentire agli oltre 250 milioni di titolari di portafogli in criptovalute in tutto il mondo di utilizzare le proprie criptovalute come deposito presso i loro siti di iGaming locali.

La collaborazione con ZBX, un fornitore di servizi di Classe 4 VFA presso la MFSA (Autorità maltese per i servizi finanziari) consente a ForumPay di offrire la prima soluzione di pagamenti in criptovaluta totalmente in conformità per gli operatori di gaming titolari di licenza MGA (Malta Gaming Authority) e i loro giocatori. Grazie a questa collaborazione, l’esperienza di deposito è ancora più facile che non usare una carta di credito.