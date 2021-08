“Xposure” inizia a ricevere iscrizioni per il premio “Fotoreporter indipendente

La registrazione è ora aperta per gli Xposure International Photography Awards

Xposure International Photography Festival, organizzato annualmente dal Sharjah Government Media Bureau, ha iniziato a ricevere iscrizioni per il Premio Fotogiornalista Indipendente dal 1 agosto al 30 novembre. I fotografi freelance, che hanno raccolto foto da tutto l’universo per sostenere storie di notizie e per aumentare la consapevolezza dei problemi che influenzano globalmente l’opinione pubblica, sono presi di mira.

Il premio è diviso in tre categorie: il giornalismo d’informazione che ha a che fare con la documentazione rapida delle notizie; il giornalismo ambientale che si concentra sui problemi ambientali e sui cambiamenti ambientali direttamente e indirettamente fatti dall’uomo, e il giornalismo delle soluzioni che si concentra sulla risposta rapida alle condizioni attuali e sulla gestione delle questioni difficili sviluppando soluzioni efficaci. I fotografi possono partecipare con un minimo di cinque foto e un massimo di 12.

L’iscrizione al premio è gratuita e aperta a tutti i fotografi di diverse nazionalità che hanno più di 18 anni e che sono in possesso di una tessera stampa nazionale o internazionale rilasciata da un’associazione o federazione accreditata e riconosciuta a livello internazionale attraverso il sito web del premio: https://awards.xposure.ae/

Il valore del premio per il primo posto è di 15.000 dollari, oltre a uno spazio speciale per esporre il lavoro del vincitore nella prossima edizione del Festival Internazionale di Fotografia. Il secondo classificato riceverà un proprio spazio per presentare il suo lavoro nella prossima edizione.

La ricezione delle iscrizioni è aperta

L’Xposure International Photography Festival continua a ricevere iscrizioni per i premi del festival. Ha aperto le sue porte ai fotografi dilettanti e professionisti interessati a partecipare con i loro lavori per le categorie di premi dal primo di luglio scorso al primo di novembre.

Poiché il festival riceve iscrizioni da tutte le fasce d’età e da tutto il mondo, le categorie includono: fotografia architettonica, fotografia aerea e con droni, fotografia di paesaggio, fotogiornalismo, fotografia di ritratto, fotografia di viaggio, categoria cortometraggi, fotografia naturalistica, fotografia per bambini (per coloro che hanno meno di 18 anni) e la categoria dei dipendenti del governo di Sharjah.

Attraverso questo premio, Xposure vuole portare alla luce quei fotografi le cui opere raccontano storie visive che fanno luce sulle varie questioni umane e ambientali che cambiano la psiche umana, oltre a concentrarsi su usi e costumi dei popoli, paesaggi e dettagli architettonici che catturano gli occhi con il loro design distintivo.

Ospitando e attirando una galassia di fotografi senior, professionisti dei media e appassionati di fotografia da tutto l’universo, Xposure International Photography Festival è riuscito a stabilire la sua posizione unica come l’evento fotografico più importante della regione fin dalla sua prima edizione.