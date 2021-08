Cargill collabora con il leader nella coltivazione verticale AeroFarms nella prima ricerca del suo genere incentrata sulla produzione del cacao

La collaborazione pluriennale utilizzerà ambienti interamente controllati per stimolare la biologia delle piante, comprendere gli impatti climatici ed esplorare nuovi processi produttivi

Nell’ambito degli sforzi attuali per costruire un settore del cacao più resiliente e sostenibile, Cargill ha stretto un accordo di ricerca pluriennale con il pioniere e leader della coltivazione verticale AeroFarms mirato a migliorare i raccolti dei semi di cacao e a sviluppare pratiche agricole più resistenti al clima.

“Le sfide ambientali e la domanda crescente di prodotti derivati dal cacao stanno esercitando maggiore pressione sulla catena di fornitura del cacao a livello globale”, ha affermato Niels Boetje, amministratore delegato di Cargill Cocoa Europe. “Attraverso collaborazioni con istituti di ricerca, università e società innovative come AeroFarms, stiamo collaborando in vari settori in audaci esperimenti per portare una maggiore produttività e resilienza alle operazioni di coltivazione tradizionale del cacao.