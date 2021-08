Verimatrix finalista per due premi 2021 CSI

Verimatrix Multi-DRM è uno dei finalisti per la Miglior tecnologia di protezione del contenuto video e per la Miglior innovazione in materia di cloud o virtualizzazione

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nel potenziamento del moderno mondo connesso grazie alla sicurezza incentrata sugli utenti, oggi ha annunciato che la soluzione Verimatrix Multi-DRM Core è finalista in due categorie per i prestigiosi 2021 CSI Awards. Questi riconoscimenti annuali organizzati da CSI Magazine (Cable and Satellite International Magazine) premiano l’eccellenza e i risultati in tutti i numerosi settori dell’industria.

Verimatrix Multi-DRM Core, che è tra i finalisti nelle categoria Miglior tecnologia di protezione del contenuto o Miglior innovazione in materia di cloud o virtualizzazione, permette di diffondere contenuto premium sicuro in pochi minuti.