La relazione di EURid sull’andamento del secondo trimestre 2021 evidenzia una crescita dell’1,26%

Durante il secondo trimestre 2021 EURid ha celebrato il 15° anniversario del .eu, dato il via all’edizione 2021 dei .eu Web Awards, e incrementato le azioni per combattere le frodi online, in collaborazione con EUROPOL e con il loro progetto “No More Ransom”. Inoltre abbiamo dato il nostro contributo per un futuro più green piantando 1.000 alberi e rinnovato la nostra registrazione EMAS fino al 2023.

Questi i dati più importanti:

Il trimestre si è chiuso con 3.731.298 registrazioni .eu, con una crescita dell’1,26% da gennaio 2021;

212.228 nuovi nomi a dominio registrati;

Il Portogallo è in testa alla classifica dei paesi a crescita più alta, con un incremento del 61,5% nelle registrazioni;

Tasso medio di rinnovo dell’82,88%.

Altri sviluppi del secondo trimestre: