Lightbeam Health Solutions annuncia una collaborazione con l’azienda di test genetici Ambry Genetics

Il programma denominato CARE Program™ verrà integrato direttamente con Lightbeam fornendo l’accesso a servizi di analisi e valutazione per identificare un rischio di sviluppo di malattie genetiche superiore alla norma

Lightbeam Health Solutions, leader nell’offerta di servizi e soluzioni complete per la gestione della salute della popolazione, è orgogliosa di annunciare la propria collaborazione con Ambry Genetics, azienda facente parte di Konica Minolta Precision Medicine (KMPM). La partnership in oggetto prevede l’integrazione dei dati derivati da test genetici ad alta precisione nell’applicazione Lightbeam allo scopo di aiutare le organizzazioni e predire il maggior rischio di sviluppare comuni forme di tumore e di malattie croniche in diverse popolazioni di pazienti.

Secondo quanto riportato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention) degli Stati Uniti, ogni anno 1,6 milioni di persone negli Stati Uniti viene diagnosticata affetta da cancro.