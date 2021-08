P&G punta i riflettori sugli atleti ‘Lead with Love’ dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, celebrandone l’impegno e ispirando azioni positive negli altri

Nastia Liukin e Gus Kenworthy, rispettivamente medaglia d’oro e medaglia d’argento alle Olimpiadi, sono i moderatori di una tavola rotonda virtuale a cui partecipano i beneficiari del fondo ‘P&G Athletes for Good’ e gli olimpionici che hanno contribuito all’iniziativa ‘Lead with Love’ a Tokyo 2020

Gli atleti Mariah Duran, Alice Dearing, Brian Afanador ed Erica Sullivan condividono le esperienze personali che li hanno spinti a servire le rispettive comunità

P&G premia gli atleti dell’iniziativa ‘Lead with Love’ di Tokyo 2020 ed estende le donazioni dei contributi agli enti di beneficenza di loro scelta

In qualità di sponsor dell’ultimo decennio dei Giochi olimpici, Procter & Gamble (NYSE: PG) si impegna a celebrare e supportare i percorsi unici intrapresi dagli atleti verso il sogno olimpico, come le cause che promuovono e il loro impegno per un cambiamento positivo nelle rispettive comunità. Nel periodo precedente ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 P&G si è ispirata alle azioni altruistiche degli atleti olimpici e paralimpici internazionali che, in prima persona, hanno deciso di mettersi a disposizione degli altri. Questo ha portato P&G a creare il fondo ‘Athletes for Good’, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), nell’obiettivo di onorare e sostenere l’impegno degli atleti olimpici e paralimpici, e anche degli sportivi che aspirano a questo traguardo, che dedicano tempo, talento e risorse a cause benefiche in aree quali l’impatto comunitario, le pari opportunità e l’inclusione e la sostenibilità ambientale. Per i Giochi di Tokyo 2020, il fondo ‘Athletes for Good’ ha erogato oltre 500.000 dollari USA in sovvenzioni, per contribuire a sostenere l’impegno degli enti caritatevoli a scelta dei destinatari delle sovvenzioni.

Oggi, nel corso di una tavola rotonda virtuale dal titolo “I campioni e le cause per cui competono”, i due moderatori Nastia Liukin, medaglia d’oro e leggenda statunitense della ginnastica, e Gus Kenworthy, medaglia d’argento britannica nello sci freestyle, hanno dialogato con quattro atleti che non solo vantano performance straordinarie, ma che dimostrano anche partecipazione, umanità e bontà nel mondo dello sport e nella vita di tutti i giorni. Grazie alle loro storie ricche di ispirazione abbiamo appreso come ognuno di questi sportivi abbia trovato una fonte di motivazione, in base alle proprie esperienze personali, insieme alla passione nella partecipazione diretta alla generazione di un cambiamento positivo all’interno delle loro comunità. Tra gli ospiti figuravano:

Mariah Duran* , Stati Uniti, Skateboard: avendo sperimentato in prima persona la forza intimidatrice di uno sport dominato da atleti maschi, con poche figure femminili di riferimento, Mariah serve da modello, guida e sostenitrice per le più giovani nel mondo dello skateboard. Grazie alla collaborazione con ‘Skate Like A Girl’, incoraggia la prossima generazione di ragazze a proseguire nella loro passione.

“Lo spirito dei Giochi olimpici ha il potere di elevarci e unirci. Tutti questi atleti incredibili hanno portato questo spirito oltre il movimento olimpico e paralimpico, nelle loro comunità, nell’obiettivo di generare un cambiamento positivo”, ha dichiarato la moderatrice dell’evento, Nastia Liukin. “È una fonte di grande ispirazione vedere organizzazioni come P&G che celebrano su base continuativa gli atleti sia nel mondo dello sport che nella vita di tutti i giorni, a supporto dei loro sforzi per promuovere il bene all’interno delle comunità, per ispirare altri a fare lo stesso”.

“Per me essere un’atleta olimpica è molto più che eccellere nel mio sport: vuol anche dire sfruttare la mia piattaforma per aiutare la prossima generazione di donne skater a realizzare il proprio potenziale e a sognare in grande”, è il commento condiviso Mariah Duran. “Non sarei dove sono oggi senza la comunità e le esperienze maturate a ‘Skate Like A Girl’. Questa organizzazione è una voce importante per la parità di genere e l’inclusione nello skateboarding e negli eventi correlati, nei programmi sportivi scolastici ed extracurricolari che aiutano a concretizzare una visione precedentemente solo ideale. Sono molto riconoscente a P&G e ad ‘Athletes for Good’ per il supporto offerto”.

Riflettori sugli atleti ‘Lead with Love’ ai Giochi olimpici di Tokyo 2020

P&G si è impegnata per un sostegno ancora maggiore e per tutta la durata dei Giochi olimpici di Tokyo 2020: ha finanziato altre due sovvenzioni destinate alle associazioni di beneficenza a scelta degli sportivi che hanno usato la loro piattaforma dei giochi olimpici a Tokyo al servizio e al sostegno del prossimo. In collaborazione con Erica Sullivan, P&G ha esteso una donazione a Pita Taufatofua (Tonga, Taekwondo), che con la sua generosità verso la comunità degli atleti a Tokyo ha rappresentato una fonte di ispirazione in ogni parte del mondo. L’atleta, tre volte olimpionico, vanta 15 anni di esperienza nel volontariato per la salute mentale giovanile e ha evidenziato pubblicamente la grandissima pressione a cui sono sottoposti gli atleti che competono ai massimi livelli, invitando gli atleti a contattarlo per consigli e pareri. Questo invito ad agire ha portato a centinaia di interscambi con gli atleti, sia tramite i social che di persona, a Tokyo 2020. P&G è orgogliosa di riconoscere che il bene fatto da Pita, il suo impegno per fungere da cassa di risonanza per gli atleti ed essere una voce edificante e di sostegno, è ciò rende davvero grande questo sportivo.

Il fondo ‘Athletes for Good’ e le sovvenzioni agli atleti di Tokyo 2020 stanno aiutando P&G a centrare l’obiettivo di raggiungere 2.021 ‘Buone azioni’ nel 2021, a sostegno della campagna ‘Lead with Love’.