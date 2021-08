Influence 100, Lorenza Pigozzi direttore comunicazione più influente al mondo

Secondo la selezione fatta da PRovoke Media, Lorenza Pigozzi (in foto) risulta essere il direttore comunicazione più influente al mondo. La ricerca è stata effettuata scegliendo tra i più autorevoli comunicatori aziendali a livello internazionale. E tra loro c’è anche Lorenza Pigozzi, direttore comunicazione di Mediobanca nonché unica italiana in classifica.

A livello geografico, il 57% dei migliori direttori comunicazione lavora negli Usa, seguiti dall’Europa (22%), dall’Asia (14%), dal Medioriente e dall’Africa (7%) e dall’America Latina (2%). Per quanto riguarda, invece, il gender, per il secondo anno consecutivo la classifica vede più donne che uomini (55 contro 45).

Se si guarda invece ai leader politici il premier italiano Mario Draghi è uno dei comunicatori più efficaci. Come negli scorsi anni, al primo posto c’è il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Arden, premiata per la chiarezza della sua comunicazione durante l’emergenza sanitaria. A seguire, Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sempre per i meriti relativi alla gestione della comunicazione nell’era covid, spiccano Draghi e la cancelliera tedesca Angela Merkel.