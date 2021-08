Prysmian sigla accordo per 200 km di Steel Tube & Thermoplastic Electro-Hydraulic Umbilical in Brasile

È stato siglato un contratto tra Prysmian Group e Petrobras per la fornitura di un totale di 200 km di umbilical elettro-idraulici di ultima generazione per operazioni ad elevata profondità, che utilizzano tecnologie Steel Tube e Thermoplastic, e servizi specializzati di logistica e operazioni offshore, destinati al potenziamento delle installazioni e delle operazioni di progetti “brown field” e green field”.

Sia i prodotti Steel Tube che quelli Thermoplastic saranno progettati, prodotti, collaudati e consegnati nel periodo 2022-2025 dal centro di eccellenza del Gruppo per le tecnologie “subsea dynamic” con sede a Vila Velha, inoltre la fornitura, dal valore di circa 66 milioni di euro, andrà a supportare tecnologicamente il potenziamento delle installazioni e delle operazioni di Petrobras.

“E’ con orgoglio che dedichiamo il nostro impegno allo sviluppo di tecnologie offshore avanzate. La nostra passione, dedizione ed esperienza si traducono nella personalizzazione delle nostri migliori tecnologie secondo le necessità operative specifiche dei nostri clienti per soddisfare il sempre maggiore impulso verso una vera trasformazione digitale dell’elettrificazione a livello globale”, ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.

“Questo nuovo successo non solo riconferma il valore della partnership di lungo periodo con Petrobras, ma mette in evidenza ancora una volta il percorso intrapreso a livello globale verso un uso più sicuro ed efficiente delle risorse energetiche”, ha aggiunto.