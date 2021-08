NN IP: come decarbonizzare il portafoglio

Investire per combattere il cambiamento climatico significa decarbonizzare ed ”elettrificare” il proprio portafoglio. Lo spiega Ivo Luiten, Lead Portfolio Manager Equity Impact Investing di NN Investment Partners



Per poter contrastare e combattere il cambiamento climatico è necessario imporre obiettivi ambiziosi come portare a zero le emissioni nette entro il 2050. Questo implica di raddoppiare gli investimenti nelle energie rinnovabili fino a 5.000 miliardi di dollari l’anno, cosa che offrirà un’enorme opportunità di investimento in realtà che forniscono soluzioni innovative e nuove tecnologie.

Transizione più accessibile

Al momento solo il 17% del consumo totale di energia proviene da fonti sostenibili ma nonostante questo la crescita dell’energia verde sta rendendo la transizione più accessibile, riducendo la necessità di sussidi, e aprendo enormi opportunità con le reti intelligenti e lo stoccaggio.

Secondo IvoLuiten, Lead Portfolio Manager Equity Impact Investing di NN Investment Partners, investire per combattere il cambiamento climatico significa decarbonizzare ed ”elettrificare” il proprio portafoglio.

Tecnologie ora agli inizi

Il trasporto sostenibile, l’idrogeno verde e blu, lo stoccaggio della cattura del carbonio per ridurre l’impatto dei settori ad alta emissione e le forme alternative di riciclo, sono i settori con maggior potenziale. Per questo NN IP investe in aziende che offrono soluzioni in queste aree, comprese quelle che aiutano la transizione verso edifici green, l’agricoltura sostenibile e una distribuzione più efficace delle risorse idriche. NN IP crede che gli investimenti debbano allinearsi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni Unite, che per essere raggiunti richiederanno ingenti investimenti, che imprimeranno un tasso di crescita molto più alto nei settori allineati con essi nel prossimo decennio. le aziende meglio posizionate sono quelle che creano un impatto ambientale positivo e sono in grado di generare interessanti ritorni finanziari. la filosofia NN IP si basa sull’investimento in società di qualità, con attività sostenibili e forti capacità di innovazione, che saranno i vincitori di domani.

Greenwashing: un rischio

Uno dei rischi, di cui avverte Luiten è il greenwashing, sia in termini di singole aziende che di fondi di investimento. Nuove regole stanno cercando di affrontare il problema, ma l’importanza di una ricerca fondamentale rigorosa e di un’analisi bottom-up non va sottovalutata. Un altro rischio è investire in aziende che si trovano in anticipo sulla curva della sostenibilità e non hanno ancora dimostrato la capacità di monetizzare i modelli di business. Non tutte le promettenti aziende green avranno successo.

Engagement stretto con le società

La strategia di NN IP prevede attività di engagement a stretto contatto con le società partecipate e valutate per l’investimento, per garantire che il reporting sull’impatto sia il più solido possibile. Una misurazione chiara, completa e coerente è fondamentale per valutare i veri effetti delle azioni e del modello di business. NN IP raggiunge questo obiettivo utilizzando strumenti e strutture proprietarie per misurare e tracciare il contributo che le società partecipate stanno dando, mettendosi in grado di costruire portafogli con i vincitori di domani.