Fs Italiane, Massimo Bruno nominato capo del personale affari istituzionali e regolatorio

Nuovo arrivo in casa Ferrovie dello Stato. Entra Massimo Bruno in qualità di capo del personale affari istituzionali e regolatorio. Comincerà il due agosto. Bruno, nato nel 1965 a Napoli, si è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e in Farmacia presso l’Università La Sapienza. Ha iniziato la propria attività come coordinatore delle attività di igiene ambientale presso unità AgipPetroli S.p.A., per conto del Dipartimento di Studi di Chimica e Tecnologia delle Sostanze Biologicamente Attive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel 1999 è entrato a far parte del Gruppo in Enel occupandosi di Politiche ambientali (1999-2003) per poi occupare la posizione manageriale nelle Relazioni Esterne prima per rapporti con Confindustria (2004 – 2006), per poi passare a Responsabile Relazioni Esterne Territoriali e Confindustria (2006-2014) per poi andare a ricoprire il ruolo di Responsabile Affari Istituzionali Italia e successivamente è stato il capo personale Italia.