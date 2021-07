Prokarium: Kristen Albright nuovo Amministratore Delegato

Prokarium, società biofarmaceutica pionieristica nel settore oncologico dell’immunoterapia microbica, oggi ha annunciato la nomina di Kristen Albright, PharmD, all’incarico di Amministratore Delegato.

La Dott.ssa Albright è una leader di successo nell’industria, con ampia esperienza nei settori finanziario e dello sviluppo e delle operazioni commerciali. Entrata in Prokarium nel 2018, e recentemente Direttrice delle Operazioni, ha condotto l’impegno sempre maggiore nello sviluppo di Prokarium in ambito oncologico, pur assicurando un investimento da parte del The Wellcome Trust per finanziare il passaggio alla fase di sviluppo clinico del programma vaccinale principale dell’azienda. La Dott.ssa Albright segue a Ted Fjällman, PhD, che continuerà a supportare l’azienda come membro del Consiglio di Amministrazione.