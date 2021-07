Instagram ha introdotto alcune modifiche al fine di migliorare la sicurezza dell’app rispetto ai giovani. Quindi, da oggi chiunque si iscriva al servizio e abbia meno di 18 anni (o 16 per altri paesi) avrà un account privato per impostazione predefinita, anche se l’opzione per passare a pubblico sarà sempre disponibile. Coloro che sono già iscritti riceveranno una notifica che inviterà, senza nessun obbligo, a passare al profilo privato. A marzo, Instagram ha iniziato a mostrare ai minori di 18 anni che si iscrivono un messaggio che mostra tutti i vantaggi offerti da un account privato.

Il team di sicurezza di Instagram ha, inoltre, affermato di aver reso più veloce il processo di blocco di un account dopo una segnalazione da parte di un minorenne. La società può identificare “comportamenti potenzialmente sospetti” degli iscritti che, se ripetuti, non potranno più interagire con i minori, né attraverso messaggi né nella visualizzazione delle foto pubblicate o anche nelle schede Esplora, Reels o Account suggeriti.