Ultime sull’estate capitolina. A “Lungo Il tevere Roma” arriva Frate Movida

Una vita in missione in giro per il mondo. Frate Paolo Fiasconaro, appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali, nel corso della sua vita ha propagato l’insegnamento religioso in molte nazioni, tra le quali Cina, Venezuela, Perù, Brasile, Africa. Poi ad un certo punto ha avuto una geniale illuminazione, ovvero quella di evangelizzare un luogo vicino al convento ma decisamente fuori dagli schemi: l’insolita location situata lungo le banchine del Tevere d’estate. E così per sei anni, dal 2014 al 2019, il francescano è andato in “missione urbana” proprio tra la gente che affollava la passeggiata lungo il fiume e da questa esperienza incredibile ha deciso di scrivere un libro intitolato “Frate Movida – Mission possible sulle banchine del Tevere” (Edizioni Messaggero Padova). Inizialmente vista da alcuni con perplessità l’iniziativa ha invece permesso di avvicinare migliaia di turisti e romani, incuriositi dalla sua presenza, che si avvicinavano per fare domande e si scoprivano poi pronti ad ascoltare la parola di Dio. Una sorta di “miracolo” che ha cambiato la vita di molte persone rendendole più consapevoli della capacità di ognuno di poter fare del bene al prossimo, anche con semplicità e piccoli gesti. Il libro sarà presentato presso la kermesse “Lungo il Tevere…Roma”, organizzata dall’associazione Culturale La Vela D’Oro, il prossimo 28 luglio ore 21.30 alla presenza dello stesso autore e di numerose personalità del Centro Missionario Francescano Onlus di Roma, e non solo. All’inizio della serata sarò anche proiettato il corto “Mission possible sulle banchine del Tevere”.