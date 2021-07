Mong-Koo Chung, Honorary Chairman di HMG, nell’automotive Hall of Fame

Mong-Koo Chung, Honorary Chairman di Hyundai Motor Group, è stato ufficialmente inserito nell’Automotive Hall of Fame in occasione della cerimonia di investitura e premiazione 2020/2021.

La massima onorificenza del settore è stata assegnata il 22 luglio nell’ambito delle nomine del 2020 durante una celebrazione all’ICON Convention Center di Detroit.

Alla cerimonia di investitura ha partecipato Euisun Chung, Chairman di Hyundai Motor Group, invece dell’Honorary Chairman Mong-Koo Chung. Il presidente Chung ha ritirato il premio e ha tenuto un discorso a nome di suo padre.



“L’Honorary Chairman Chung ha fatto crescere Hyundai Motor Group dal suo umile inizio trasformandolo in una delle cinque più grandi case automobilistiche del mondo. Se mio padre fosse qui, direbbe che deve questo onore ai nostri dipendenti, ai nostri concessionari e ai nostri fantastici clienti. Mio padre ha portato avanti l’eredità di mio nonno Ju-yung Chung, che ha fondato Hyundai. Ha esteso la presenza del Gruppo a livello globale e ha continuato a perseguire l’eccellenza nella qualità. Ha reso il Gruppo qualcosa di cui i dipendenti e i clienti possono essere orgogliosi“

(Euisun Chung Chairman, Hyundai Motor Group)

Il presidente Chung non ha dimenticato di menzionare la sua visione del futuro.

“Mentre Hyundai abbraccia le sfide e le opportunità del 21° secolo, continueremo a lottare per l’eccellenza, a sfidare le convenzioni e a guidare l’evoluzione della mobilità intelligente. Realizzeremo il progresso per l’umanità“

Secondo l’Automotive Hall of Fame, il successo di Hyundai Motor Group deve molto all’Honorary Chairman Chung, e la sua eredità è alla pari con altre leggende del settore che hanno lanciato e guidato le aziende automobilistiche alla crescita e al riconoscimento globale. Grazie alla sua leadership, Hyundai Motor Group è diventato il quinto gruppo automobilistico al mondo.

Mong-Koo Chung, Honorary Chairman di Hyundai Motor Group, ha sostenuto lo sviluppo dell’economia coreana e dell’industria automobilistica, facendo al contempo crescere Hyundai Motor Group fino a farlo diventare uno dei primi cinque gruppi automobilistici a livello globale, un risultato raggiunto in un periodo di tempo storicamente breve per il settore.

Chung ha guidato l’acquisizione di Kia Corporation e l’ha trasformata in un’azienda redditizia entro il primo anno dall’acquisizione. Con la sua passione per la qualità e la determinazione a promuovere le proprie capacità di ricerca e sviluppo, Chung ha creato il primo e unico gruppo automobilistico coreano, facendo crescere contemporaneamente le industrie dei ricambi auto e dei materiali.

L’Honorary Chairman Chung ha spesso sottolineato che la migliore qualità è una virtù su cui non si può scendere a compromessi. Grazie alla sua continua attenzione alla qualità, i veicoli Hyundai e Kia ricevono recensioni favorevoli dalle agenzie di valutazione della qualità in tutto il mondo. La garanzia di 10 anni e 100.000 miglia sui powertrain implementata nel mercato statunitense nel 1998, una delle iniziative di Chung, ha gettato le basi perché Hyundai diventasse una potenza globale.

Nonostante le preoccupazioni per gli investimenti su larga scala, Chung ha guidato l’espansione globale delle capacità di produzione e della rete di R&D del gruppo. Sotto la sua guida, gli stabilimenti del Gruppo hanno ampliato la loro presenza in tutto il mondo, comprendendo Stati Uniti, Europa, Cina, Russia, Brasile e Messico, creando un sistema per una crescita rapida e sostenibile sul lungo periodo. Una rete globale di produzione e R&D ha fornito a Hyundai Motor Group un vantaggio competitivo che gli ha permesso di sopravvivere a numerose crisi economiche globali.

Chung ha anche contribuito a sviluppare l’industria coreana dei materiali costruendo un’acciaieria integrata che massimizzasse la sinergia in tutto il Gruppo, e ha creato la prima struttura di business al mondo in termini di circolazione di risorse, presentando un nuovo ideale di gestione sostenibile.

L’Honorary Chairman Chung ha riconosciuto il potenziale dell’energia a idrogeno e ha incoraggiato lo sviluppo di veicoli elettrici fuel cell prima di altri produttori, permettendo all’azienda di introdurre nel 2013 il primo veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno prodotto in massa.

La sua leadership innovativa e la sua filosofia aziendale sono state riconosciute e celebrate attraverso diversi premi nel corso degli anni, tra cui il Korea Management Association’s CEO of the Year Award (1996), Auto CEO of the Year di Business Week (2004), Automotive News’ Top Automotive CEO in Asia (2005), Van Fleet Award (2009) e l’inclusione nel ‘CEO 100’ di Harvard Business Review.