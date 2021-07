MKTG (dentsu) firma la presentazione del calendario serie a 2021-22 per Dazn

MKTG, agenzia di Lifestyle Marketing di dentsu italia, rinnova la collaborazione con DAZN firmando l’evento che lo scorso 14 luglio ha segnato la nascita della nuova Serie A interamente in streaming.

L’agenzia guidata dal CEO Silvia Rossi ha affiancato il team DAZN nell’organizzazione di uno dei momenti più attesi dell’anno calcistico, la presentazione ufficiale del nuovo calendario 2021-2022, attraverso un format inedito e di rottura rispetto al passato.

Location dell’evento, gli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti, simbolo di innovazione, tecnologia e trasformazione, all’interno dei quali l’agenzia MKTG ha ricreato un vero e proprio set televisivo dal quale sono state presentate in anteprima le giornate di calendario che prenderà il via ufficialmente il prossimo 22 agosto.

A condurre la trasmissione due nuovi arrivati della rinforzata squadra DAZN: Giorgia Rossi e Marco Cattaneo. Tra gli ospiti, i rappresentanti delle squadre di Serie A, della Lega e degli sponsor e partner del Campionato oltre ai grandi nomi del calcio italiano tra i quali Giuseppe Marotta, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Pavel Nedved, Ciro Ferrara e Demetrio Albertini.

L’evento è stato trasmesso lo scorso 14 luglio in diretta on-line sulla piattaforma DAZN, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A e sui siti di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport e Sport Mediaset.

“Uno straordinario successo ottenuto grazie ad una perfetta sinergia con il team DAZN, che dentsu ha supportato fin dal suo lancio in Italia nel 2018, con soluzioni integrate e il supporto di un team globale progettato per attivarsi in relazione alle esigenze del brand” – commenta Silvia Rossi, CEO di MKTG.