Sergio Mattarella compie 80 anni

Oggi, 23 luglio, è il compleanno di Sergio Mattarella, che compie 80 anni. Una cifra tonda che per il presidente della Repubblica arriva nell’ultimo anno del suo settennato al Quirinale. Il capo dello Stato passerà questa giornata al Colle in famiglia, con i figli Laura, Bernardo e Francesco, i nipoti e i figli dei fratelli. Oggi non è previsto nessun impegno pubblico per il Presidente che festeggerà all’insegna di quella semplicità e sobrietà che l’hanno sempre contraddistinto.

Il compleanno di Mattarella precede di dieci giorni l’inizio del semestre bianco, cioè quel lasso temporale che costituzionalmente vieta al capo dello Stato lo scioglimento delle Camere e che inizierà il 3 agosto. Molti sperano in una sua ricandidatura, il Presidente sembra essere convinto che sette anni al Colle siano un lasso di tempo ben più che sufficiente.

Ad fargli gli auguri sono in tanti, dall’allenatore della Nazionale campione d’Europa ai ragazzi impegnati alle Olimpiadi, così come il Coni e anche tanti esponenti del mondo politico.