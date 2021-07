In una serie di documentari usciti recentemente, Huawei mostra la sua ambizione e determinazione a guidare l’innovazione nei settori del 5G e dei veicoli autonomi

Recentemente è uscita una serie di documentari sull’innovazione globale prodotti dal colosso tecnologico cinese Huawei. Questa azienda è ormai nota in tutto il mondo per il suo impegno a ritornare al top nonostante le pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Huawei ha rivendicato la sua posizione centrale sulla scena tecnologica globale diventando ufficialmente il più grande produttore mondiale di dispositivi di rete. Inoltre, è emersa anche come il fautore principale della futuristica tecnologia 5G.

La serie di documentari, che si articola in tre episodi, tratta dell’innovazione scientifica attuata dalle aziende tecnologiche di tutto il mondo e si focalizza particolarmente su Huawei, ma presenta anche il progetto RuralStar del Ghana che aiuta a connettere le aree remote del paese con Internet e a migliorarne il sistema di assistenza medica, e il progetto TrackAI che può aiutare a risolvere i problemi della vista di cui soffrono i bambini e gli adolescenti. La serie sta riscuotendo un enorme successo sui social.

Fondata nel 1987, Huawei è cresciuta in modo straordinario negli ultimi 35 anni e recentemente è emersa come uno dei principali produttori mondiali di smartphone, il che ne fa il principale produttore mondiale di apparecchi per telecomunicazioni, con entrate superiori a 103 miliardi di dollari. Sulla scia di una storica guerra commerciale contro la Cina mossa dall’ex presidente americano Trump, molti paesi guidati dagli Stati Uniti hanno sottoposto a sanzioni la Cina e l’obiettivo principale di questa guerra è stato il gruppo tecnologico cinese Huawei, che ciò nonostante non solo è uscito indenne dalla guerra ma ha contrattaccato, emergendo alla fine come leader globale nel 5G.

Oltre a non potere più approvvigionarsi di chip a causa delle sanzioni statunitensi, Huawei è stata esclusa anche dal piano 5G della Germania, mentre il Regno Unito ha rimosso le sue stazioni base. Ma indipendentemente da tutto questo, l’azienda cinese ha lanciato con successo HarmonyOS 2.0, che era atteso con impazienza dai suoi utenti. HarmonyOS 2.0 rappresenta una vittoria storica da parte di Huawei e un colpo da maestro che la colloca sulla mappa mondiale dell’information technology e dell’innovazione di fascia alta.

La serie di documentari presenta anche la tecnologia TrackAI di Huawei, che ha contribuito alla diagnosi di malattie oculari in adolescenti e bambini. Secondo varie fonti Huawei, l’intelligenza artificiale (IA) continuerà a svolgere un ruolo importante nei sistemi di assistenza medica e nelle policy chiave dell’azienda. Nell’ultimo decennio il colosso tecnologico cinese ha investito oltre 100 miliardi di dollari nelle attività di ricerca e sviluppo, creando più di dieci centri R&S nel mondo. Tuttavia, i dirigenti Huawei ritengono che vi sia ancora molta strada da fare per quanto riguarda tali attività.

Negli episodi successivi saranno introdotti ulteriori progetti tecnologici innovativi in diversi campi. La serie di documentari mostra come la stazione base in larga banda di Huawei abbia aiutato a connettere con il mondo Iqaluit, una città remota nel Canada settentrionale, vicina alla regione artica. In un altro progetto – DigiTruck, principalmente in Africa – Huawei e i suoi partner stanno offrendo opportunità digitali a molte persone in aree remote dell’Africa, aiutandole ad avvantaggiarsi di possibilità didattiche digitali in grado di cambiarne le vite. Per bambini sordomuti, nel 2018 Huawei ha lanciato un software gratuito, Storysign. Questo progetto ha aperto la strada all’uso dell’IA per convertire i contenuti di libri per l’infanzia in formato fruibile con la lingua dei segni, aiutando così i bambini sordomuti a imparare a leggere. Nel campo della produzione di autoveicoli, Huawei sta creando un futuro dell’information technology che va dalla tecnologia 5G ai veicoli autonomi come mai visto prima, e sta stabilendo nuovi livelli di riferimento nel settore tecnologico internazionale. Nel complesso, siamo ottimisti per quanto riguarda il futuro di Huawei.