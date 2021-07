Visa è in procinto di acquisire Currencycloud

Visa ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto definitivo per l’acquisizione di Currencycloud, una piattaforma globale che permette alle banche e alle imprese del settore fintech di fornire innovative soluzioni di cambio valuta per pagamenti transfrontalieri. Nel contratto di acquisizione, che andrà a rafforzare la collaborazione strategica preesistente tra le due aziende, si attribuisce a Currencycloud un valore di 700 milioni di sterline, incentivi in contanti e di ritenzione del personale compresi. Dal corrispettivo finanziario verrà dedotto il capitale azionario in circolazione di Currencycloud che è già di proprietà di Visa.

La piattaforma basata sul cloud di Currencycloud offre un’ampia gamma di API che permettono alle banche e ai fornitori di servizi finanziari di fornire servizi di cambio valuta, tra cui notifiche in tempo reale relative a transazioni in valuta estera, wallet multi-valuta e gestione di account virtuali.