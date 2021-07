Luigi Cerutti nominato amministratore delegato della società editrice Allemandi

Il Consiglio di Amministrazione della Allemandi srl si è riunito oggi 22 giugno e ha confermato al presidente Umberto Allemandi, al quale spetta la rappresentanza legale della Società, la sovrintendenza all’attuazione delle regole di governo societario e ha nominato Luigi Cerutti Amministratore Delegato.

Il nuovo A.D vanta esperienza nel mondo dell’editoria digitale e nelle aziende familiari. Luigi Cerutti, dopo essere stato per sei mesi Direttore Generale della casa editrice, assume l’incarico di perseguire gli obiettivi indicati nel piano industriale, il quale è stato approvato dal Consiglio, nonché di sovrintendere la gestione della società editrice Allemandi, occupandosi quindi sia della divisione libri sia del Giornale dell’Arte fondato nel 1983 da Umberto Allemandi.

«La mia famiglia è molto felice, ha detto Umberto Allemandi, di avere dotato da oggi la nostra casa editrice di un Amministratore Delegato che apporta la competenza, l’energia e la visione necessarie per assicurarci sempre e ancor più una posizione di primissimo piano anche nella rinnovata era dell’editoria, della comunicazione e dei servizi nel settore dell’arte e del turismo culturale».

Luigi Cerutti commenta: «Ringrazio Umberto Allemandi e il Consiglio di Amministrazione per questa importante carica all’interno della società. La accolgo con l’emozione di una responsabilità importante e con la determinazione di realizzare gli sviluppi avvincenti che l’elevata qualità delle produzioni Allemandi garantisce e merita».

Luigi Cerutti si è laureato in Economia per i beni culturali all’Università Cattolica di Milano, ed è stato per alcuni anni Global Head of Sales di una start up digitale in ambito editoriale, D-Share, e successivamente membro del consiglio di amministrazione e manager della società di famiglia Cerutti Packaging Equipment spa, arrivata con lui alla quarta generazione.