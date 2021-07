Adagio Therapeutics nomina David Hering Direttore generale

Adagio Therapeutics, società biotecnologica specializzata nello sviluppo di anticorpi altamente differenziati per neutralizzare un ampio spettro di coronavirus, oggi ha annunciato la nomina di David Hering alla carica di direttore generale della società. Hering entra in Adagio da Pfizer, dove recentemente ha ricoperto la carica di business lead globale della divisione mRNA, un’attività specificamente creata per ottimizzare la gestione della lotta alla COVID-19, e ha diretto il lancio dei primi vaccini anti COVID-19 a livello mondiale.



“Siamo molto lieti di accogliere nel nostro team David, che porta in Adagio un prezioso bagaglio di esperienza e conoscenze, avendo diretto la preparazione e il lancio del primissimo vaccino anti COVID-19, e la sua distribuzione negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha dichiarato Tillman Gerngross, Ph.D., co-fondatore e amministratore delegato di Adagio. “COVID-19 rimane una sfida globale, con nuove varianti potenzialmente letali in continua evoluzione, che ci impegniamo a combattere con il nostro prodotto candidato ADG20, se approvato, sia come terapia che come profilattico anti-virus. Data la notevole opportunità che riteniamo abbia ADG20, oltre agli altri nuovi anticorpi in programma, è essenziale che continuiamo a costruire il team necessario per supportare i nostri progressi attraverso la clinica e prepararci per la commercializzazione prevista di ADG20, in modo che ne possano trarre vantaggio quante più persone possibile”.



“La pandemia da COVID-19 è un disastro globale senza precedenti che ha colto tutti impreparati ma che è stato affrontato in maniera significativa dai pionieri del settore farmaceutico. Adagio è una di queste aziende, e sono rimasto colpito dalla sua strategia volta a creare e portare avanti anticorpi ad ampio spettro neutralizzante che non solo hanno il potenziale di affrontare l’attuale pandemia e le varianti emergenti, ma anche pandemie future”, ha spiegato Hering. “Ho passato gli ultimi diciotto mesi immergendomi totalmente in come la COVID-19 ha cambiato il mondo, concentrandomi particolarmente sulla riduzione dell’impatto e del rischio che il virus ha nella vita delle persone. Sono pronto a portare queste conoscenze in Adagio e di collaborare con questo team eccezionale mentre sviluppiamo medicine di cui hanno bisogno milioni di persone”.



David Hering è un esperto leader nel settore delle scienze della vita che porta più di 25 anni di esperienza nella creazione e produzione di valore per le aziende che operano nell’industria farmaceutica e delle scienze della vita. Ha passato la maggior parte dei suoi ruoli direttivi in aziende responsabili di vaccini in alcuni dei più importanti gruppi farmaceutici. Prima del suo ultimo ruolo in Pfizer, Hering è stato presidente della divisione Nord America presso Pfizer, dove ha diretto un’organizzazione di 700 persone in un portafoglio di prodotti vaccinali nell’ambito della COVID-19 e delle malattie da meningococco e pneumococco. Prima di Pfizer, Hering ha ricoperto svariate cariche di sempre maggiore responsabilità presso Novartis Vaccines, più recentemente come direttore della divisione Nord America, dove ha diretto un’organizzazione responsabile di un portafoglio di quattro prodotti vaccinali contro la meningite e per i viaggi. Prima ancora, era stato consulente per Keystone Strategy, consigliando clienti nel settore biotech, e aveva detenuto incarichi incentrati sulla produzione presso Merck & Co., Inc. Hering ha conseguito l’MBA alla Harvard Business School e il B.S. in ricerca delle operazioni e ingegneria industriale alla Cornell University.