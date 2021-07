Mirella Battistoni nuovo presidente di Meccano

Mirella Battistoni, professionista esperta in europrogettazione e titolare dello studio Europroject di Fabriano, è il nuovo presidente della Meccano, il centro di ricerca e trasferimento tecnologico partecipato della Regione Marche: è stata eletta all’unanimità in occasione dell’assemblea dei soci.L’imprenditrice succede a Gennaro Pieralisi, che aveva ricoperto il ruolo di presidente della Meccano sin dalla nascita e che è scomparso a novembre.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costringerà le imprese a investire in attività di ricerca per introdurre innovazioni in ambito di prodotto e processo relative a meccatronica, digitale, ambientale – ha spiegato la neo presidente – e Meccano avrà la responsabilità di accompagnare le piccole, medie e grandi realtà delle Marche in questo processo di cambio di paradigma rispetto al passato”.